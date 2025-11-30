x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Salvamont Brașov avertizează turiștii: Evitați traseele de peste 1.800 de metri din cauza riscului de avalanșă

Salvamont Brașov avertizează turiștii: Evitați traseele de peste 1.800 de metri din cauza riscului de avalanșă

de Redacția Jurnalul    |    30 Noi 2025   •   21:20
Salvamont Brașov avertizează turiștii: Evitați traseele de peste 1.800 de metri din cauza riscului de avalanșă
Sursa foto: /facebook/Dispeceratul National Salvamont

Salvamont Brașov avertizează turiștii să evite toate traseele montane aflate la peste 1.800 de metri altitudine, unde stratul instabil de zăpadă, riscul ridicat de avalanșă și vremea schimbătoare pot transforma orice drumeție într-un pericol major.

Salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov transmit un avertisment ferm turiștilor și recomandă evitarea tuturor traseelor montane situate la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Stratul instabil de zăpadă, riscul ridicat de avalanșă și vremea schimbătoare pot transforma rapid orice tură într-o situație periculoasă.

Autoritățile montane subliniază că parcurgerea traseelor, indiferent de altitudine, necesită un echipament complet și adaptat sezonului: îmbrăcăminte adecvată, echipament special, haine de schimb, hrană, băuturi calde, sursă de lumină și baterie suplimentară pentru telefon. Planificarea turei trebuie făcută riguros, cu evaluarea condițiilor meteo, a timpilor de deplasare și a orei estimate de întoarcere.

Salvamont Brașov insistă ca turiștii să nu pornească singuri pe munte și reamintește că vremea la altitudine se poate schimba brusc, afectând semnificativ siguranța deplasării. Autoritățile recomandă responsabilitate și prudență maximă în următoarea perioadă.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: risc avalansa Salvamont
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri