Ro-Alert la Tulcea: MApN caută o dronă la Sud Est de Chilia Veche

de Redacția Jurnalul    |    17 Apr 2026   •   07:58
Sursa foto: Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al României

Noi atacuri cu drone au avut loc în noaptea de joi spre vineri în apropierea graniței României, în nordul brațului Chilia. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României.

MApN anunță că forțele Federației Ruse au executat, în noaptea de joi spre vineri, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de Nord a brațului Chilia.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis la ora 0.43 un mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră.

Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al României, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite.

Alerta aeriană a încetat la ora 2.48.

O echipă a MApN pleacă vineri dimineața într-o misiune de cercetare în zona respectivă.

MApN condamnă acțiunile Federației Ruse ”care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional„.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Chilia Veche drona
TOP articole pe Jurnalul.ro:
