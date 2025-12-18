Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Dec 2025   •   15:15
Sursa foto: Jurnalul/ Rodica Stanoiu a fost din nou înmormântată

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la INML de către nepoata acesteia, pentru a fi reînhumat.

Trupul fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu a fost ridicat de la INML, la trei zile după ce a fost exhumată, pentru stabilirea cauzei decesului.

Rodica Stănoiu este reînhumată, în prezența nepoatei care i-a ridicat trupul de la Institutul de Medicină Legală.

Locul de veci al Rodicăi Stănoiu este pregătit pentru a doua ceremonie de înhumare, în cimitirul Izvorul Nou.

Iubitul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu a încercat atât marți, cât și miercuri să ridice trupul Rodicăi Stănoiu, dar a fost refuzat, deoarece nu erau căsătoriți.

După ce, duminică, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, luni dimineață a fost dispusă deshumarea trupului acesteia pentru efectuarea necropsiei. Măsura a fost luată în urma sesizărilor făcute de mai mulți apropiați, care au reclamat faptul că fosta demnitară a fost înhumată fără a fi supusă unei autopsii.

Surse judiciare au indicat că moartea Rodicăi Stănoiu a fost cauzată direct de un stop cardio-respirator, infarctul miocardic fiind identificat drept un factor antecedent. De asemenea, anchetatorii au stabilit că diabetul zaharat și o afecțiune vasculară severă, ateromatoza, au contribuit la deces.

(sursa: Mediafax)

 

