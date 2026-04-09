x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Două noi spitale de elită intră în rețeaua națională de traume

de Redacția Jurnalul    |    09 Apr 2026   •   15:30
Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete: Rețeaua națională de tratament se extinde cu două unități vitale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat, joi, că alte două spitale din România vor fi incluse în rețeaua națională AP - TRAUMA de tratament pentru pacienții critici cu leziuni traumatice acute.

Anunțul a fost dat de ministru, joi, într-un mesaj oficial publicat pe Facebook.

„Am aprobat extinderea rețelei naționale pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), parte a programului național de finanțare prin acțiuni prioritare dedicate secțiilor care tratează pacienți cu politraumatisme, cu încă două spitale”, a scris Rogobete.

Potrivit ministrului, este vorba despre Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, dar și Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești. Astfel, rețeaua națională AP - TRAUMA se extinde la 24 de spitale dedicate intervenției pentru cazuri critice.

Astfel, pacienții acestor două spitale au parte de un acces rapid la servicii specializate, intervenții care pot fi coordonate între spitale, dar și standarde mai ridicate pentru tratarea pacienților aflați în stare critică.

„În traumă, timpul înseamnă viață. Iar diferența dintre un sistem fragmentat și unul organizat în rețea înseamnă șanse reale pentru pacient”, a scris Rogobete.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: rogobete ap trauma spitale
Parteneri