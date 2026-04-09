Două noi spitale de elită intră în rețeaua națională de traume

Anunțul a fost dat de ministru, joi, într-un mesaj oficial publicat pe Facebook.

„Am aprobat extinderea rețelei naționale pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute (AP-TRAUMA), parte a programului național de finanțare prin acțiuni prioritare dedicate secțiilor care tratează pacienți cu politraumatisme, cu încă două spitale”, a scris Rogobete.

Potrivit ministrului, este vorba despre Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, dar și Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu” Ploiești. Astfel, rețeaua națională AP - TRAUMA se extinde la 24 de spitale dedicate intervenției pentru cazuri critice.

Astfel, pacienții acestor două spitale au parte de un acces rapid la servicii specializate, intervenții care pot fi coordonate între spitale, dar și standarde mai ridicate pentru tratarea pacienților aflați în stare critică.

„În traumă, timpul înseamnă viață. Iar diferența dintre un sistem fragmentat și unul organizat în rețea înseamnă șanse reale pentru pacient”, a scris Rogobete.

(sursa: Mediafax)