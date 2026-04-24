Ruptură Bolojan-Rogobete: Tăieri 10% salarii sau concedieri în Sănătate?

Rogobete dezvăluie ruptura cu Bolojan: Refuzul tăierilor de salarii din Sănătate

Alexandru Rogobete, ministrul demisionar al Sănătății, a făcut lumină vineri asupra conflictului care produs ruptura de premier. Relația sa cu premierul Ilie Bolojan s-a deteriorat iremediabil după ce i s-a cerut să aplice reduceri drastice în sistemul medical, ori prin tăieri de 10% din veniturile personalului, ori prin concedieri masive.

Totul a pornit de la o cerere clară venită dinspre premier: să se taie 10% din veniturile medicilor sau să se dea afară 10% din personalul medical pentru a echilibra bugetul. Rogobete a descris situația cu amărăciune, subliniind riscurile majore pentru un sistem deja fragilizat.

„N-am avut o relaţie de iubire cu premierul. Am avut o relaţie profesională care a început bine, dar care s-a deteriorat în momentul în care mi s-a cerut să tai 10% din veniturile personalului medical. A tăia contabil şi fără sens 10% din salariile personalului medical, într-un sistem în care deficitul este de aproape 40.000 de persoane, într-un sistem în care medicii sunt plătiţi pe gărzi la nivelul anului 2016, ar fi creat un haos şi o destabilizare fără precedent a sistemului de sănătate. Şi da, m-am opus, ferm şi vehement şi public şi în toate formele posibile pentru acea tăiere contabilă care mi-a fost pusă în faţă şi mi-a fost recomandat că dacă nu tai 10% din veniturile doctorilor sau măcar să dăm afară 10%, astfel încât să ne închidem pe cifră. Acolo este momentul în care relaţia politică sigur că a început să nu mai funcţioneze atât de bine. Şi dacă astăzi medicii nu au salariile tăiate, este pentru că doi oameni în momentul respectiv şi-au pus mandatul pe masă”, a spus Rogobete.

Aceste cuvinte nu doar că expun un episod tensionat din culisele Executivului, ci și subliniază sacrificiul personal al ministrului pentru protejarea angajaților din Sănătate. Deficitul de personal de aproape 40.000, combinat cu salariile pentru gărzi – blocate la nivelul din 2016 –, ar fi transformat orice tăiere într-o bombă cu ceas pentru spitalele românești.

Probleme de comunicare vizibile de la finele anului trecut

Ministrul demisionar a vorbit deschis și despre fisurile mai vechi în relația dintre Ministerul Sănătății, Parlament și Guvern. Acestea au apărut încă din noiembrie-decembrie anul trecut, accelerând ulterior spre blocaje administrative complete.

„În noiembrie, decembrie a început această ruptură a dialogului, care evident că s-a accelerat. Odată cu lipsa dialogului, colaborarea politică a început să scadă şi (...) au început blocajele administrative. Era evident că este nevoie de o resetare”, a explicat Rogobete.

Această "ruptură a dialogului" a dus la o paralizie decizională, afectând direct pacienții și personalul medical. Rogobete a insistat pe nevoia de resetare, sugerând că lipsa colaborării politice a agravat criza din Sănătate, un sector esențial lovit constant de subfinanțare și migrație a medicilor spre străinătate.

La finalul conferinței de presă în care şi-a prezentat bilanţul celor 10 luni de mandat, Rogobete a tras un semnal de alarmă privind starea democrației românești. Pe o scară de la 1 la 10, el își dorește "ca democraţia din România să nu mai stea într-un singur om". Această declarație vine în contextul în care mandatul său s-a încheiat brusc, după doar 10 luni, lăsând în urmă un bilanț mixt: progrese în anumite zone administrative, dar și lupte pierdute împotriva presiunilor bugetare.

Agerpres