Rogobete anunță protocol unitar în toată țara pentru tratarea pacienților cu arsuri grave

Anunțul a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Programul de Reziliență și Organizare pentru Tratamentul Eficient al Leziunilor Generate de Arsuri și al altor Situații Critice - PROTEGO - pornește de la o realitate pe care specialiștii o cunosc bine. Modul în care este gestionat tratamentul marilor arși diferă încă de la spital la spital.

Când vine vorba de pacienți critici, diferențele de organizare și de protocoale pot face diferența dintre viață și moarte. PROTEGO a fost construit pentru a reduce aceste decalaje și a crea un mod comun de lucru între centrele care tratează aceste cazuri.

Proiectul este coordonat de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu" din Timișoara. Reunește instituții medicale și universitare din patru orașe: Timișoara, București, Târgu Mureș și Iași. PROTEGO aduce în același cadru trei elemente esențiale: formare pentru echipele medicale, protocoale aplicate unitar și o organizare mai clară a intervențiilor. Durata de implementare este de 35 de luni.

Investiția depășește 22,8 milioane de lei. Finanțarea vine aproape integral din fonduri europene, prin Programul Sănătate. Proiectul este coordonat instituțional de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și de Ministerul Sănătății. Banca Mondială a fost partener în dezvoltarea infrastructurii dedicate pacienților cu arsuri severe, potrivit declarațiilor oficiale de la lansare.

PROTEGO vine în paralel cu extinderea capacității de răspuns a sistemului. Bugetul programului pentru arsuri crește cu 75% în 2026 față de anul anterior. Finanțarea pentru transferul pacienților în străinătate va fi extinsă. Centrele dedicate marilor arși de la Timișoara și Târgu Mureș sunt în curs de dezvoltare. Obiectivul declarat: un standard real de îngrijire, aplicat unitar în fiecare centru care tratează astfel de cazuri.

