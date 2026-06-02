Cum se schimbă corpul bărbatului

Acest hormon - testosteronul - este crucial în menținerea masei musculare, în reglarea distribuţiei grăsimii corporale și în sprijinirea metabolismului energetic. „În copilărie - nota dr. Della Morte Canosci în lucrarea Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025) -, greutatea corporală a băieților este în principal determinată de factori genetici și nutriționali. În copilăria mică, cea care crește este mai ales masa slabă, în special cea musculară și osoasă, și într-o măsură mai mică, masa grasă. În timpul acestei faze, hormonul de creştere (GH) şi insulina sunt cruciale în promovarea creşterii liniare şi în acumularea de masă slabă. În adolescenţă, producţia de testosteron crește considerabil, atingând nivelul maxim în jurul vârstei de 16-18 ani. Se declanșează atunci o serie de modificări fiziologice, inclusiv creșterea mușchilor, dezvoltarea masei osoase și reducerea masei de grăsime, în special în zona abdominală”.

Între 20 și 40 de ani

„Între 20 și 40 de ani - a urmat medicul -, nivelurile de testosteron rămân în general înalte și stabile, susținând masa musculară și limitând acumularea de grăsime. Stabilitatea nivelurilor de testosteron este crucială în păstrarea masei musculare și în prevenirea acumulării de grăsime viscerală, care este asociată cu riscul dezvoltării bolilor cardiovasculare și metabolice. În plus, un stil de viață activ şi o dietă echilibrată favorizează această stabilitate, asigurând o compoziție corporală sănătoasă. După ce atinge un vârf în al doilea și al treilea deceniu de viață, testosteronul scade treptat odată cu înaintarea în vârstă, cu o rată de aproximativ 1-2% pe an. În această scădere pot să intervină, de asemenea, şi alți factori, precum patologii, adipozitate, medicamente și factori genetici. Acest declin este asociat cu schimbări semnificative în compoziţia corporală: masa musculară se reduce (sarcopenia), deoarece scade sinteza proteinelor musculare, în timp ce crește masa de grăsime, mai presus de toate în zona abdominală”.

După vârsta de 60 de ani

„În plus - a continuat dr. Della Morte -, la vârsta adultă tinde să se diminueze sensibilitatea organismului la acțiunea insulinei, responsabilă cu menținerea sub control a nivelului de glucoză din sânge. Prin urmare crește riscul de a dezvolta afecțiuni precum rezistența la insulină și diabetul zaharat de tip 2. După vârsta de 60 de ani, se accelerează scăderea nivelului de testosteron, continuându-se pierderea masei musculare și creșterea masei adipoase. Creşte semnificativ riscul de a dezvolta obezitate sarcopenică, caracterizată printr-o combinație de pierdere a masei musculare şi o creştere a grăsimii corporale. Această afecţiune conduce la o probabilitate mai mare de apariție a fragilităţii, a accidentelor (căzături) și a mortalității. Mai multe studii ne spun că administrarea de testosteron poate limita efectele asupra metabolismului și a redistribuirii grăsimii corporale”.

Ultimul cartuș

Cele din urmă explicații: „Cu toate acestea datele despre administrarea de testosteron pentru consolidarea mușchilor sunt controversate, iar efectele nu sunt încă bine cunoscute pe termen lung. Gestionarea greutății în diferite etape ale vieții necesită o abordare integrată, care ia în considerare compoziția corporală, nivelurile hormonale și modificările metabolice. Menținerea unui stil de viață activ și a unei diete echilibrate este esențială în optimizarea nivelului hormonal și în asigurarea unei compoziții corporale sănătoase la toate vârstele. În cazul persoanelor mai în vârstă, integrarea exercițiului fizic regulat, în special a antrenamentelor de anduranță, şi a unei diete bogate în proteine poate preveni pierderea masei musculare și creşterea masei de grăsime. Pentru a limita anvergura modificărilor naturale ale greutății, s-au dovedit a fi foarte eficiente exercițiile fizice, atât aerobice, cât și anaerobice”. Așadar, întindeți mușchii!

Menținerea unui stil de viață activ și a unei diete echilibrate este esențială în optimizarea nivelului hormonal și în asigurarea unei compoziții corporale sănătoase la toate vârstele. - Dr. Della Morte Canosci

În cazul persoanelor mai în vârstă, integrarea exercițiului fizic regulat, în special a antrenamentelor de anduranță, şi a unei diete bogate în proteine poate preveni pierderea masei musculare și creşterea masei de grăsime - Dr. Della Morte Canosci