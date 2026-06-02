9 cărți în coada primăverii

1. Povestea nemuririi

Autor: Andrei Cornea

Editura: Spandugino, 2026

Rare sunt cărțile care reușesc să sfâșie definitiv vălul iluziilor ce maschează drama adăpostită în miezul condiției noastre finite, pieritoare, așa cum o face, cu o luciditate nemiloasă, Povestea nemuririi a lui Andrei Cornea. Dacă de obicei ne place să trăim sub vraja unor povești consolatoare, menite să ne îmblânzească neliniștile metafizice trezite de moarte, rău și ignoranță, vremea speranțelor amăgitoare este aici categoric depășită. Mitologia, poezia, religia și filosofia sunt invocate și chestionate de-a lungul unui exercițiu exemplar de gândire profundă care deconstruiește credințe, demontează ideologii, destructurează arhitecturi ideatice care ne ancorează în mod firesc în calmul confortabil și blândețea înșelătoare a existenței. Demersul acesta promite și oferă o viziune radicală, din sfera „deșteptărilor” filosofic fundamentate, care reașază marile întrebări ale umanității.

„Poate că multe dintre absurdităţile noastre, dar şi tragedia noastră pleacă de la propria neputință originară de a ne gândi finitudinea: simţim «în inima noastră» nesfârşirea şi recurgem la credinţe şi coregrafii la limita absurdului, spre a ne autoconvinge că am fi astfel şi în realitate, în pofida tuturor dovezilor contrare că – mari şi mici, puternici şi slabi, stupizi şi geniali – nu suntem decât întreruperi minore ale neantului, aidoma a tot ce există.” – Andrei Cornea

2. Rusia medievală, vol. 1 și 2

Autoare: Antoaneta Olteanu

Editura: Cetatea de Scaun, 2026

Cercetarea se deschide cu analiza critică a legendei „chemării varegilor” și a controversatei teorii a „normanismului”, care a modelat, din secolul al XVIII-lea, percepția asupra genezei Rusiei. Autoarea explorează rolul decisiv al vikingilor (varegilor) în unificarea drumului comercial „de la varegi la greci”, întemeierea Rusiei Kievene de către Riurik și cuceririle emblematice ale lui Oleg cel Înțelept. Detaliază luptele interne și externe, ascensiunea Moscovei de la un cnezat marginal sub Daniil Aleksandrovici, la o putere unificatoare sub Ivan I Kalita și Dmitri Donskoi, culminând cu Ivan al III-lea cel Mare, care a abolit definitiv jugul mongol și a pus bazele Rusiei ca „A Treia Romă”. Sunt explorate critic etimologia termenilor „Rus’”, „Rossia” și „Ucraina”, „Rusiile colorate” și germenii autocratismului (Andrei Bogoliubski), demontând stereotipuri și oferind o înțelegere nuanțată a identității rusești.

Această lucrare redefinește percepțiile asupra istoriei rusești medievale, oferind o analiză academică profundă, dar accesibilă.

3. De la Alexandru Ioan Cuza la Ion Antonescu

Coordonatori: Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan

Editura: Școala Ardeleană, 2026

„Proiectul de față, rod al colaborării dintre Institutul de Istorie «George Bariţiu» al Academiei Române și Asociația Cluj24, vine după un altul, derulat în anul 2024 și dedicat Eroului Național Avram Iancu. Primirea favorabilă a volumului De la Alexandru Ioan Cuza la Ion Antonescu și a podcasturilor de către marele public ne-a încurajat să continuăm parteneriatul în beneficiul comunității. De această dată, materialele incluse în prezentul volum se focusează asupra unor personalități din istoria noastră, fie ele politice sau din diverse alte domenii de activitate, care pot și trebuie prezentate din această perspectivă multiplă, a luminilor, dar și a umbrelor”. - Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan

4. și fumul se ridica la cer

Autor: Bogdan Crețu

Editura: Polirom, 2026

Saga de familie și fumul se ridica la cer traversează aproape un secol de istorie frântă și tăceri apăsătoare. De la frontul de răsărit și umbrele Holocaustului la povestea de dragoste a unui cuplu de intelectuali în comunism și până la războaiele prezentului, o familie își poartă trecutul ca pe o rană deschisă. Amintirile nu se pierd – se transmit, se deformează, otrăvesc prin mecanismul unei memorii fragmentate, al cărei obiect este caietul cu amintiri de război ale bunicului. Un roman despre istoria care bântuie prezentul, despre vină și iubire, despre ce rămâne nespus – și despre căutarea disperată a unui sens dincolo de ruină.

5. Vulcan

Autoare: Elena Alexieva

Editura: Trei, 2026

Traducere: Mariana Mangiulea Jatop

Asemenea unui infern dantesc, Vulcan este un roman care-și urmează aventura în cercuri din ce în ce mai restrânse spre un centru pe care îl poți doar bănui, care are în spate imaginea halucinantă și profund ironică a Bulgariei contemporane. Totul începe cu povestea lui Klaus Schimelhof, fostă vedetă a pop-art-ului, acum îngropat în demență, care trăiește retras în Germania, într-un studio luxos transformat în salon de spital, alături de îngrijitoarea lui imigrantă, Magda. Dincolo de această lume în declin, romanul se ramifică în direcții surprinzătoare: fiica Magdei, marcată de o afecțiune rară și ciudată, se întâlnește accidental cu un om de afaceri în vârstă, obsedat de energia verde produsă din bălegar de vacă, personaj care supraviețuiește la rândul său unui accident și se întâlnește cu un tânăr rastafarian în pădure - poate diavolul însuși -, care ronțăie suflete umane ca pe semințe, iar undeva într-o epocă îndepărtată un astronom scrutează cerul și se îngroapă în calcule, descoperind cu înfrigurare planete noi, printre care și una cu un nume pe care-l vom întâlni în Star Trek. Realismul feroce al contemporaneității domină paginile romanului: afaceri spectaculoase, evenimente politice sforăitoare, vedete rock decăzute, erotism, concerte underground, cerșetori prin parcuri - mici frânturi de existență adunate sub un ochi atent și necruțător. Dar tocmai când lumea pare îndeajuns de absurdă prin ea însăși, creatoarea ei o împinge dincolo de margine, în teritoriul fantasticului și al suprarealului.

6. Placebo

Autoare: Adriana Neagoe

Editura: Polirom, 2026

„Fără a supralicita pericolele legate de încălcarea confidențialității, autoarea își convertește cu suplețe asociativă experiența din culisele vieții medicale într-un evantai de ficțiuni de foarte bună calitate. Fie că este vorba despre povestea unei boli, despre un somnifer al cărui efect secundar alunecă neliniștitor în somnambulism, despre figura arhaică a unei moașe americane, despre inocența fetiței care se joacă să trateze cancerul sau despre impasul moral al unui chirurg, volumul este un veritabil tur de forță care depășește promisiunile de la debut.” (Dan C. Mihăilescu)

7. Persanele

Autoare: Sanam Mahloudji

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Alexandru Botea

Elizabeth, matriarha familiei Valiat, a ales să rămână în Teheran după Revoluţia Islamică. Trăieşte izolată, singura vizitatoare fiindu-i Niaz, nepoata rebelă şi petrecăreaţă, care reuşeşte să supravieţuiască sfidând codul islamic opresiv. Fiicele lui Elizabeth s-au stabilit în Statele Unite ale Americii: Shirin, organizatoarea de evenimente carismatică şi flamboaiantă în Houston, şi Seema, idealista cu capul în nori ajunsă casnică, lâncezind pe colinele însorite din Los Angeles. Apoi mai e Bita, o studentă la Drept decepţionată din New York care încearcă să-şi găsească scopul în viaţă. Atunci când vacanţa anuală la Aspen eşuează lamentabil, iar Shirin ajunge în arestul poliţiei, aparența de lux şi extravaganţă a familiei începe să se fisureze. Shirin îşi propune să recâştige gloria pierdută a Valiaţilor, însă cum este posibil aşa ceva într-o ţară în care familia ei n-a avut niciodată vreo urmă de prestigiu? Un roman satiric şi filozofic, explorând teme precum căutarea libertăţii sub represiunea regimului islamist, condiţia femeii în Orient şi în Occident, rezistenţa prin artă şi traumele pe care familiile le duc mai departe, deşi pot alege şi să le pună capăt.

8. Împăratul Romei

Autoare: Mary Beard

Editura: Trei, 2026

Cum era, cu adevărat, să guvernezi și să fii guvernat în lumea romană antică? Dacă în bestsellerul internațional SPQR, Mary Beard aducea la viață istoria milenară a Romei antice, în lucrarea de față ea își îndreaptă atenția asupra vieților împăraților care au condus Imperiul Roman, de la Iulius Cezar până la Alexandru Sever. Departe de a fi o simplă relatare cronologică a conducătorilor romani (nebunul Caligula, sadicul Nero sau filosoful Marc Aureliu), volumul pune întrebări mai complexe, de o relevanță deosebită și pentru publicul contemporan: Ce putere aveau, de fapt, împărații? Cum era viața lor cotidiană? Era palatul roman chiar atât de pătat de sângele asasinatelor politice?

9. Câmp de luptă blând

Autoare: Yiyun Li

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Anca-Maria Pănoiu

„Mi-am îngăduit să inventez lumea asta, ca să vorbesc cu tine”, mărturisește Yiyun Li de la început, alegând cu grijă cuvintele pentru ca amintirea fiului pierdut să capete contururi palpabile într-un roman încărcat de emoție. Fără timp, fără un spațiu precis, conversațiile dintre mamă și fiu sunt pavăza imaginară în fața doliului. Yiyun Li își strânge copilul de mână dincolo de drumul fără întoarcere, rememorând și imaginând discuții în contradictoriu argumentate sclipitor de adolescentul Nikolai, amintiri savuros dezbătute de cei doi, promisiuni aduse din nou la masa unor negocieri de acum infinite. Acolo unde ceasul s-a oprit pentru totdeauna, Yiyun Li scrie o nouă pagină pentru a demonstra că iubirea continuă indiferent de sfârșitul pe care îl alege uneori viața. Refugiul în scris, în memorie, în dragostea unei mame pentru fiul ei devine un omagiu de o tandrețe egală cu poezia.

Yiyun Li este una dintre cele mai importante voci ale literaturii americane actuale, câștigătoare a Pulitzer Prize for Memoir în 2026. Time a inclus-o în lista celor mai influenți 100 de oameni ai anului. Romanul Câmp de luptă blând a fost distins în 2020 cu American PEN/Jean Stein Award și nominalizat, în același an, la PEN/Faulkner Award. Tot în 2020, a figurat printre cele mai bune zece cărți de ficțiune ale anului în clasamentul făcut de revista Time, iar The New York Times, NPR, The Guardian și The Paris Review au ales-o pe lista celor mai bune cărți ale anului.

