Alexandru Rogobete reacționează dur: „Nu poți cere oamenilor să țină în viață sistemul și să îi pedepsești financiar”

Rogobete acuză dezinformarea și atacă politicile recente

„Dezinformarea trebuie combătută din primul moment. Poate că experții care coordonează grupul de lucru pentru combaterea dezinformării de la Guvern ne pot explica și nouă cum se împacă propaganda cu realitatea”, a transmis ministrul.

Declarația vine pe fondul unor critici indirecte la adresa actualei guvernări și a fostului ministru Vlad Voiculescu, pe care Rogobete îl acuză de poziții contradictorii și apariții publice excesive.

Opoziție față de reducerea veniturilor din sănătate

Rogobete afirmă că încă din ianuarie s-a opus reducerii cu 10% a veniturilor personalului medical, argumentând că o astfel de măsură ar destabiliza și mai mult un sistem deja fragil.

„Am spus atunci că nu poți cere oamenilor să țină în viață un sistem întreg și, în același timp, să îi pedepsești financiar. Am avut aceeași poziție atunci și o am și astăzi”, afirmă ministrul.

Fostul oficial subliniază că, în perioada mandatului său, au fost făcute eforturi pentru a consolida resursa umană din sănătate. În 2023 au fost deblocate aproximativ 4.000 de posturi, iar în 2024 au fost aprobate peste 7.600 de noi poziții în sistemul sanitar. De asemenea, acesta amintește majorările salariale realizate prin OUG nr. 19/2024, care au dus la creșteri medii de aproximativ 20% ale veniturilor.

Deficitul de personal și blocarea angajărilor

Potrivit lui Rogobete, situația s-a deteriorat în 2025, când blocarea angajărilor și tentativa de reducere a veniturilor au amplificat deficitul de personal din spitale. Acesta avertizează că România riscă să piardă și mai mulți specialiști, în contextul în care condițiile de muncă și salarizarea rămân inferioare celor din Europa de Vest.

Problema structurală a finanțării spitalelor

Un punct central al criticii sale vizează modul de finanțare al spitalelor din România. Rogobete susține că tarifele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt învechite și nu reflectă realitatea economică actuală.

„Spitalul încasează bani calculați aproape la nivelul anului 2016 și plătește facturile la prețurile din 2026. Asta este adevărata problemă”, susține ministrul.

Această discrepanță, spune el, generează presiuni financiare majore asupra unităților medicale și afectează direct calitatea actului medical.

„Sănătatea nu este un Excel contabil”

În final, fostul ministru transmite un mesaj emoțional și atrage atenția asupra impactului real al politicilor din sănătate asupra pacienților.

„Sănătatea nu este un capitol dintr-un Excel contabil. Este diferența dintre viață și moarte. Iar eu voi continua să mă lupt pentru cei care, în fiecare zi și în fiecare noapte, luptă pentru viața noastră”, a transmis fostul ministru.

Pentru a ilustra criza de personal, acesta propune un scenariu sugestiv: „Imaginați-vă că aveți un accident grav într-o noapte. Ajungeți la spital și aflați că nu există medic anestezist de gardă, pentru că a plecat în Franța, unde este respectat, plătit mai bine și are condiții mai bune de muncă”.

Mediafax