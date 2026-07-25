Primar bătut după ce i-a cerut unui șofer să încetinească: „Nu-mi pasă că ești primar!”

Cazul readuce în atenție problema violenței împotriva aleșilor locali și a persoanelor care încearcă să impună respectarea regulilor de circulație în comunitățile pe care le administrează.

Conflictul a izbucnit după ce primarul a observat un șofer care circula cu viteză

Incidentul s-a produs pe strada Albert-Maignan din Beaumont-sur-Sarthe, localitate situată în departamentul Sarthe. În zonă se află magazinul de întreținere și reparații de biciclete deținut de Stéphane Ramond.

Potrivit declarațiilor oferite de edil publicației France 3, acesta a observat inițial un autoturism care a trecut cu viteză foarte mare prin fața magazinului, în timp ce în apropiere se aflau mai mulți pietoni. Martorii au relatat că mașina a trecut cu pneurile scrâșnind, ceea ce a amplificat temerile privind producerea unui accident.

Aproximativ un sfert de oră mai târziu, autoturismul s-a întors în aceeași zonă și a oprit în apropiere.

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Discuția dintre cei doi a degenerat în câteva secunde

Obișnuit să le atragă atenția conducătorilor auto care circulă cu viteză excesivă prin localitate, primarul s-a apropiat de ocupanții mașinii și s-a prezentat.

„Le spun des oamenilor să reducă viteza, așa că m-am dus la ei și m-am prezentat.”

În locul unui dialog calm, situația a escaladat rapid. Potrivit lui Stéphane Ramond, șoferul a trecut în spatele său și l-a lovit puternic în zona feței.

„Mi-a spus: «Nu-mi pasă că ești primar!»”

Lovitura l-a proiectat pe edil la pământ, scena desfășurându-se în fața mai multor persoane aflate în centrul orașului.

Primarul a suferit mai multe răni, însă starea sa nu este gravă

După agresiune, persoanele aflate în apropiere au intervenit pentru a-l ajuta pe primar.

Stéphane Ramond s-a ales cu vânătăi la nivelul feței și al cotului, precum și cu dureri în zona gâtului. Cu toate acestea, edilul a precizat că rănile suferite nu îi pun viața în pericol și nu sunt considerate grave.

Între timp, cei doi ocupanți ai autoturismului au părăsit locul incidentului înainte de sosirea autorităților.

Presupusul agresor s-a prezentat singur la jandarmerie

La câteva ore după incident, situația a luat o turnură neașteptată. În timp ce primarul mergea la jandarmerie pentru a depune plângere, presupusul agresor s-a prezentat de bunăvoie în același loc.

Edilul a povestit că întâlnirea l-a surprins și i-a provocat teamă.

„Când l-am văzut acolo, m-am panicat puțin. Dar jandarmii au reacționat imediat și m-au dus într-o încăpere separată.”

Autoritățile au intervenit imediat pentru a evita orice nou incident între cei doi.

Cazul a ajuns în fața Tribunalului din Le Mans

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, bărbatul suspectat că l-a agresat pe primar urma să fie judecat vineri, în procedură de prezentare imediată, la Tribunalul Judiciar din Le Mans.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea, iar declarațiile martorilor urmează să fie analizate de procurori.

Val de solidaritate pentru edilul agresat

Incidentul a provocat numeroase reacții în comunitatea din Beaumont-sur-Sarthe. Primăria localității și-a exprimat public susținerea față de Stéphane Ramond, iar numeroși locuitori au transmis mesaje de încurajare pe rețelele sociale.

Agresiunea asupra primarului a fost condamnată de membrii comunității, care au subliniat că violența nu poate reprezenta o reacție la un apel privind respectarea regulilor de circulație.

Stéphane Ramond, ales primar în urmă cu doar câteva luni, spune că experiența a fost una pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată.

„Sunt primar de doar trei sau patru luni. Nu mi-am imaginat niciodată că voi trece prin așa ceva.”

Cu toate acestea, edilul afirmă că incidentul nu îi va schimba angajamentul față de locuitorii orașului.

„Acest episod mi-a întărit dorința de a continua să îmi servesc comunitatea.”

Mediafax