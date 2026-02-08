x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Un român dispărut din 23 ianuarie, găsit mort la cascadele Tre Santi din Italia

Un român dispărut din 23 ianuarie, găsit mort la cascadele Tre Santi din Italia

de Redacția Jurnalul    |    08 Feb 2026   •   13:53
Un român dispărut din 23 ianuarie, găsit mort la cascadele Tre Santi din Italia
Sursa foto: Facebook/Sergiu Cătălin Cosoiu

Cadavrul unui român în vârstă de 46 de ani a fost descoperit la cascadele Tre Santi din Italia. Bărbatul era dispărut din 23 ianuarie, când familia sa a anunțat dispariția și a declanșat o operațiune de căutare.

Sergiu Cătălin Cosoiu, antreprenor în construcții rezident în San Severino, a fost găsit mort în dimineața de 7 februarie la cascadele Tre Santi, în municipalitatea Sarnano, scrie Cronache Maceratesi.

Cadavrul a fost descoperit de trei excursioniști care treceau prin zonă și care au dat imediat alarma. Conform relatărilor, bărbatul era mort de câteva zile. Descoperirea a fost făcută într-o zonă acoperită de vegetație, accesibilă doar pe jos.

Echipele de salvare au fost nevoite să meargă pe jos aproximativ 30-40 de minute în munți pentru a ajunge la locul unde a fost găsit cadavrul. Ambulanțele și vehiculele de urgență au oprit mai jos în vale. Pompierii din Tolentino au intervenit la fața locului. Au fost sprijiniți de echipa SAF (Speleo Alpino Fluviale) din Macerata, Serviciul de salvare montană, personalul medical de urgență 118 și Carabinieri din Compania Tolentino. Odată ajunși în zona cascadelor Tre Santi, medicul 118 a confirmat decesul bărbatului de 46 de ani.

Cadavrul a fost pus pe o targă și coborât. A fost predat serviciilor de urgență la sfârșitul operațiunii de recuperare în condiții de siguranță.

Cosoiu era proprietarul unei întreprinderi individuale în sectorul construcțiilor. Bărbatul era separat și lasă în urmă doi copii.

Familia sa a anunțat dispariția lui pe 23 ianuarie, declanșând căutări în zonă.

Cauzele morții vor fi clarificate prin investigații suplimentare efectuate de autoritățile competente italiene.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: roman mort disparut Tre Santi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri