Român și iubita lui, morți într-un accident cumplit în Italia: Alexandru și Sarah au fost găsiți prea târziu, după ore de agonie

Poveste de iubire sfârșită tragic: Alexandru și Sarah au murit într-un accident cumplit de scuter

O poveste de dragoste care abia începea s-a încheiat tragic pe o șosea din Italia. Un tânăr român și logodnica sa au murit în condiții dramatice, după un accident de scuter petrecut în apropiere de Milano. Descoperirea a fost făcută abia după câteva ore.

Accident fatal pe o șosea întunecată din Italia

Un tânăr român și iubita sa italiancă și-au pierdut viața într-un accident devastator produs pe drumul municipal 704, între localitățile Tribiano și Mulazzano, la sud de Milano. Alexandru Viorel Ichim, în vârstă de 25 de ani, și Sarah Ernani, de 24 de ani, se întorceau acasă după o seară petrecută cu prietenii, scrie Il Giorno.

Potrivit primelor informații, scuterul pe care se aflau, un Kymco 125, ar fi părăsit carosabilul, s-a izbit violent de un zid de beton și a fost proiectat într-un șanț de pe marginea drumului. Zona în care s-a produs tragedia nu este iluminată și nu dispune de camere de supraveghere, ceea ce complică ancheta.

Găsiți după ore întregi, cu căștile pe cap

Cei doi tineri au fost descoperiți abia în jurul orei 7:45 dimineața, de către câțiva trecători care alergau în zonă. Trupurile lor se aflau lângă scuterul răsturnat, în șanțul de la marginea drumului. Un detaliu cutremurător este faptul că ambii aveau încă căștile de protecție pe cap.

Conform relatărilor din presa italiană, există suspiciunea că au supraviețuit o perioadă după impact, posibil agonizând ore întregi înainte de a-și pierde viața unul lângă celălalt.

O poveste de iubire frântă prea devreme

Sarah Ernani era originară din Vizzolo Predabissi și locuia în Salerano sul Lambro. Tânăra urma să împlinească 25 de ani în luna octombrie. Alexandru Viorel Ichim, de origine română, ar fi împlinit 26 de ani pe 28 mai.

Cei doi erau logodiți și se mutaseră împreună în Tribiano de aproximativ un an. Relația lor era una stabilă, iar apropiații spun că își făceau planuri de viitor.

Intervenție fără rezultat și o anchetă în desfășurare

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și ambulanțe, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Leziunile suferite în urma impactului au fost incompatibile cu viața.

Pompierii din Melegnano și carabinierii din San Donato au fost, de asemenea, prezenți la locul tragediei. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact circumstanțele accidentului.

Nu este exclusă ipoteza implicării unui alt vehicul, însă, deocamdată, nu există dovezi clare în acest sens.