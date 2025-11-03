Şapte din zece români intenţionează să facă achiziţii de Black Friday

Potrivit sursei citate, plăţile digitale reprezintă principalele modalităţi de achiziţie. Astfel, 49% dintre români declară că vor plăti online cu cardul, 9% intenţionează să cumpere cu cardul, dar prin rate online, 7% aleg portofele digitale, iar 2% optează pentru soluţii de tip Buy Now, Pay Later. Plata la livrare rămâne prezentă, însă scade ca pondere, fiind preferată de 28% dintre respondenţi.



Studiul, realizat împreună cu Reveal Marketing Research şi desfăşurat în octombrie 2025, pe un eşantion reprezentativ de peste 1.000 respondenţi, arată că intenţia de cumpărare se menţine ridicată, iar consumatorii se pregătesc din timp, stabilesc bugete clare şi urmăresc ofertele preferate înainte de startul campaniilor.



Conform cercetării, bugetul mediu alocat pentru cumpărăturile de Black Friday este de circa 1.100 lei, cu valori mai mari în rândul persoanelor cu vârste între 30 şi 39 de ani şi venituri lunare cuprinse între 3.000 şi 8.000 de lei. Femeile şi bărbaţii manifestă un interes relativ egal pentru cumpărături, însă preferinţele diferă: femeile sunt mai orientate către produse de modă, frumuseţe şi decoraţiuni, în timp ce bărbaţii se concentrează pe categoriile IT&C şi auto.



Cele mai populare categorii de produse sunt IT&C (50%), modă şi accesorii (47%), frumuseţe şi sănătate (42%) şi casă & deco (36%). Alte segmente cu potenţial ridicat sunt produsele pentru copii (24%), FMCG (24%), călătoriile şi experienţele (23%), mâncarea livrată acasă (15%), auto (11%) şi asigurările (10%).



În ceea ce priveşte metodele de plată, plăţile digitale se consolidează ca principala opţiune a cumpărătorilor. Aproximativ 60% dintre respondenţi au declarat că vor alege plata online cu cardul, integrală sau în rate. De asemenea, plata cu portofelele digitale are o pondere de 7% în opţiunea cumpărătorilor, dintre aceştia tinerii între 20 şi 39 de ani fiind cei mai activi utilizatori ai metodelor moderne de plată, precum Apple Pay, Google Pay sau Click to Pay, datorită experienţei rapide şi sigure de checkout.



"Black Friday 2025 confirmă consolidarea plăţilor digitale ca principală opţiune de plată în comerţul online. Consumatorii români sunt tot mai orientaţi către soluţii rapide, sigure şi integrate în experienţa lor digitală, iar comercianţii care adoptă metode moderne de plată - de la portofele digitale la soluţii de tip Buy Now, Pay Later - vor beneficia de conversii mai mari şi de clienţi mai loiali", a declarat Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România şi Ungaria, citată în prezentarea studiului.



Totodată, consumatorii români au un comportament informat şi calculat când vine vorba despre ofertele puse la dispoziţie de retaileri în perioada de Black Friday. Astfel, 44% spun că urmăresc preţurile înainte de Black Friday, 37% compară ofertele mai multor retaileri, 31% stabilesc bugetul din timp, iar 30% îşi salvează produsele în coş pentru achiziţie rapidă în ziua reducerilor. În plus, 19% dintre respondenţi se abonează la newslettere pentru a beneficia de oferte exclusive.



Principalele motive de cumpărare sunt căutarea celor mai bune oferte (53%), înlocuirea produselor planificate (35%), achiziţionarea de cadouri pentru sărbători (31%) şi accesul la reduceri pentru produse premium (26%).



PayU GPO România face parte din grupul global PayU GPO care operează în peste 40 de ţări. În cei 20 de ani de activitate în România, PayU a contribuit semnificativ la dezvoltarea comerţului electronic prin soluţii inovatoare precum plata cu un singur click, plăţi recurente, rate, rambursări instant, Google Pay, Apple Pay şi credite online de tip Buy Now, Pay Later sau Slice It, marketplace şi transferuri instant pe baza tehnologiilor Visa Direct şi MoneySend. Printre clienţii săi strategici se numără eMAG, Altex, FashionDays, Flanco, Orange şi Vodafone.

