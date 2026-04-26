Opt din zece români spun „nu” plăcerilor neesențiale din cauza prețurilor”

"Românii îşi ajustează tot mai vizibil comportamentul financiar în prima jumătate a acestui an, adoptând o atitudine prudentă şi orientată spre controlul strict al cheltuielilor, pe fondul incertitudinilor economice şi al creşterii costului vieţii. Pentru a face faţă presiunilor financiare din ultimele luni, peste 77% dintre ei au luat decizia să reducă drastic cheltuielile neesenţiale, iar aproape 57% au amânat achiziţii importante", arată sondajul realizat pe un eşantion de 1.006 angajaţi la nivel naţional.



Conform sursei citate, imaginea de ansamblu pentru acest început de an arată o stabilitate financiară fragilă, în care majoritatea românilor resimt o deteriorare sau stagnare a situaţiei personale.



Astfel, aproape 40% dintre respondenţi spun că situaţia lor este stabilă, dar mai slabă decât anul trecut, în timp ce aproape un sfert o percep ca fiind neschimbată. De cealaltă parte, peste 13% declară că se confruntă cu o situaţie instabilă şi mai dificilă decât anul trecut, semnalând o presiune financiară tot mai mare pentru un segment important al populaţiei.



"Observăm o schimbare clară în comportamentul financiar al românilor. Oamenii devin tot mai prudenţi şi mai atenţi la modul în care îşi gestionează bugetele, deciziile de consum sunt din ce în ce mai bine cântărite, iar prioritizarea cheltuielilor esenţiale devine o normă. În acest context, rolul tbi este de a veni în continuare cu instrumente de finanţare şi economisire cât mai eficiente, simple, transparente şi uşor de accesat, care să sprijine clienţii în luarea unor decizii financiare responsabile şi adaptate realităţii lor de zi cu zi", a afirmat Ionuţ Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank, citat în comunicat.



Tot mai mulţi români resimt o presiune constantă asupra echilibrului financiar personal, generată atât de factori externi, cât şi de dezechilibre între venituri şi cheltuieli.



Peste 63% dintre respondenţii la sondajul tbi bank indică creşterea costului vieţii drept principala provocare, 46,6% menţionează inclusiv stagnarea sau instabilitatea veniturilor în paralel cu majorarea cheltuielilor, iar peste 42% vorbesc şi despre cheltuieli neprevăzute cu impact semnificativ asupra bugetului personal.



"Capacitatea românilor de a-şi acoperi cheltuielile curente rămâne în acest context limitată. Aproape 48% dintre respondenţi spun că veniturile le acoperă cheltuielile lunare doar la limită, în timp ce aproape 30% reuşesc să le acopere complet şi să mai rămână cu bani. În acelaşi timp, la nivel de percepţie, 41% declară că resimt incertitudini care le influenţează planificarea financiară, iar peste 21% spun că îngrijorările financiare le afectează frecvent deciziile", susţin autorii sondajului.



Rezistenţa financiară a românilor rămâne limitată în faţa unor şocuri majore, iar apelul la soluţii de finanţare este prezent, dar încă moderat.



Astfel, aproape 29% dintre respondenţi spun că ar putea face faţă pierderii principalei surse de venit pentru doar 1-3 luni, în timp ce peste 23% estimează că ar rezista între 3 şi 6 luni. În paralel, aproape 50% afirmă că nu au utilizat instrumente de creditare în ultimele 12 luni, însă peste 26% au apelat la carduri de credit sau descoperit de cont pentru a-şi acoperi cheltuielile curente.



Totodată, nevoia de siguranţă financiară în 2026 este strâns legată de creşterea veniturilor şi de existenţa unor rezerve accesibile în situaţii neprevăzute.



Astfel, peste 42% dintre respondenţi spun că o creştere a veniturilor sau un job mai bine plătit i-ar ajuta cel mai mult, în timp ce aproape 29% indică necesitatea unui fond de rezervă consistent şi uşor de accesat.



În acelaşi timp, peste 21% consideră că o investiţie anterioară care să genereze venituri ar contribui semnificativ la creşterea siguranţei lor financiare.



Sondajul tbi bank despre modul în care românii îşi gestionează banii în 2026 a fost desfăşurat online în luna aprilie a acestui an, pe un eşantion total de 1.146 utilizatori de internet din România, dintre care peste 53% sunt bărbaţi, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au un venit net de peste 4.000 de lei.