România și alte șase state, responsabile de 90% din produse contrafăcute reținute în UE

de Redacția Jurnalul    |    18 Dec 2025   •   09:55
Cumpărăturile online continuă să crească în Uniunea Europeană, dar odată cu acestea și riscurile: magazine false, produse contrafăcute și escrocherii. România și alte șase țări membre sunt responsabile de 90% din produsele contrafăcute reținute în UE.

Potrivit Comisiei Europene, cumpărăturile online sunt în plină expansiune. Astfel, 77% dintre utilizatorii de internet din UE fac cumpărături online, conform statisticilor din 2024. procentul a crescut de la 69%, în 2014.

Reprezentanții Comisiei Europene în România atrag atenția într-o postare publicată joi pe Facebook că odată cu această creștere apar și riscurile. Magazinele false, produsele contrafăcute și escrocheriile sunt de asemenea în creștere.

Astfel, autoritățile vamale și de supraveghere din UE au reținut 112 milioane de produse contrafăcute, a căror valoare este estimată la 3,8 miliarde de euro.

Cele mai comune produse contrafăcute sunt îmbrăcămintea (17%), produsele de îngrijire personală (10%) și jucăriile (9%).

Conform sursei citate, șapte state membre au fost responsabile pentru 90% din produsele contrafăcute reținute în UE. Este vorba de România, Polonia, Italia, Olanda, Franța, Portugalia și Spania.

(sursa: Mediafax)

