România, menționată în documentele din Dosarul Epstein

Profesori, intermediari și bani trimiși spre România. Ce legături apar în documente

Originară din Craiova şi doctor în matematică, Corina Tarniţă ar fi fost cea care a intermediat plăţi în valoare de 30 de mii de dolari către un personaj din Iaşi, scrie observatornews.ro

Printre documente apare şi Roxana, atribuit unei fete care avea 20 de ani în 2009. Pe jumătate braziliancă, tânăra era anunţată ca disponibilă de un colaborator al lui Epstein care îi trimitea fotografiile fetei.

Cu altă ocazie, în mai 2010, Epstein îi trimite un mail miliardarului american Tom Pritzker, moștenitorul unui imperiul hotelier, în care îi spune că "fata din România pe care ai cunoscută la mine acasă locuiește în prezent în Londra, putem să verificăm dacă există o poziție de început într-unul din hoteluri".

În multe alte conversaţii, Epstein sau persoane din personalul acestuia discută cu o persoană aparent de cetățenie română, căruia îi plătesc bilete de avion pentru a veni pe insula Saint Thomas, loc unde au avut loc o mare parte din abuzurile sexuale.

Lista este completată de Ion Nicola. Un om bun la toate care s-a plâns miliardarului că nu a fost plătit pentru nişte lucrări contractate.

"În total, Departamentul a produs aproximativ 3,5 milioane de pagini în conformitate cu legea", a afirmat Todd Blanche, procurorul general adjunct.

Cele 2000 de videoclipuri și 180.000 de imagini nu sunt toate videoclipuri și imagini realizate de domnul Epstein sau de cineva din jurul său. Acestea includ cantități mari de pornografie comercială și imagini care au fost confiscate de pe dispozitivele lui Epstein.

Nume grele în noile dezvăluiri Epstein

În noile dezvăluiri apar şi nume importante. În decembrie 2013, Elon Musk voia să afle dacă este posibilă o vizită pe insula privată a lui Epstein. Asta după ce un an mai devreme îl întreba "În ce zi va fi cea mai nebună petrecere de pe insulă.

Bill Gates ar fi beneficiat chiar de serviciile sexuale oferite de reţeaua Epstein şi aşa s-ar fi pricopsit cu boli venerice de la fete din Rusia. Tot de graţiile unei rusoaice s-ar fi bucurat şi fostul prinţ britanic Andrew. Care a fost imortalizat într-o fotografie intimă cu o femeie.

"Fie că a fost vorba de oameni precum Woody Allen sau Bill Clinton, Steve Bannon, Donald Trump, Epstein a fost în centrul multor cercuri, multor cercuri concentrice. Și aceasta era elita americană a politicii, finanțelor și societății divertismentului. Și el... asta arată pur și simplu că avea ceva ce oamenii își doreau. Și întrebarea este, era vorba pur și simplu de accesul la femeile victime? Exista altceva sau se limita la lucruri precum sexul și banii?", a spus John Day, avocat specializat în apărare penală.

Din seria selectă nu lipseşte nici Donald Trump. Apare inclusiv un formular special al FBI-ului care face referire la o femeie care îl acuză de viol pe preşedintele american. La scurt timp după ce procurorul a anunţat apariţia documentelor au venit acuzaţiile: Departamentul de Justiţie îl protejează pe preşedinte. Mai multe documente cu referire la Trump ar fi fost deja şterse de pe siteul procuraturii. Procurorul general adjunct a fost avocatul personal al lui Trump în 2024.

"Cifrele Departamentului de Justiție se schimbă încontinuu. Se spune că au colectat 6 milioane de pagini, dar publică doar trei. Ce s-a întâmplat cu celelalte 3 milioane? Ce conțin ele? Și, în final, a fost publicat fiecare document care menționează cuvântul Trump? Da sau nu? Cu cât Pam Bondi ascunde mai mult adevărul de poporul american, cu atât poporul american se întreabă mai mult ce încearcă să ascundă", a afirmat Chuck Schumer, senator american.

Desecretizarea dosarului lui Jeffrey Epstein a fost forţată prin adoptarea unei legi de către Congresul american în noiembrie anul trecut.