România, în topul țărilor cu cei mai mulți câini din lume

Rezultatele scot în evidență contrastul cultural: în unele țări câinii sunt tratați ca membri ai familiei, cu industrii uriașe dedicate îngrijirii lor, în timp ce în altele suprapopularea canină provoacă probleme de sănătate publică și abandon.

Top 10 țări cu cei mai mulți câini în 2025

1. Statele Unite – 75 milioane de câini

Paradisul iubitorilor de animale: parcuri canini în marile orașe, industrie uriașă de produse și servicii pentru animale.

2. Brazilia – 36 milioane

Jumătate din familiile braziliene au cel puțin un câine. Scăderea natalității și creșterea clasei de mijloc au transformat câinii în membri esențiali ai gospodăriei.

3. China – 27 milioane

De la interdicția de a avea câini în anii ’80, China a devenit unul dintre cele mai mari piețe pentru produsele destinate animalelor de companie.

4. Rusia – 15 milioane

O bună parte dintre câini sunt maidanezi, celebri fiind câinii „călători” din metroul din Moscova.

5. Japonia – 12 milioane

Numărul câinilor a depășit numărul copiilor. Japonia are o adevărată cultură a animalelor de companie, industria fiind de miliarde.

6. Filipine – 11 milioane

Țara se confruntă cu mari probleme de sănătate publică din cauza rabiei, dar astăzi se pune accent pe vaccinare și sterilizare.

7. India – 10 milioane

Majoritatea sunt câini comunitari. Deși rabia rămâne o criză gravă, mulți indieni îi hrănesc și îi protejează.

8. Argentina – 9 milioane

Adopțiile de câini comunitari sunt la modă, iar piața produselor pentru animale crește constant. Totuși, orașele se confruntă cu probleme de igienă.

9. Franța – 7,4 milioane

Are una dintre cele mai mari densități de câini raportat la populație, dar se confruntă și cu un fenomen dureros: 100.000 de câini abandonați anual.

10. România – 4 milioane

Cifra este explicată de numărul uriaș de câini comunitari. Dacă în trecut autoritățile au recurs la eutanasiere în masă, astăzi legea interzice sacrificarea animalelor sănătoase, însă problema câinilor maidanezi rămâne puternic dezbătută, scrie 20minutos.es.