Inflație record în România: De 3 ori peste media Uniunii Europene

Dincolo de comentariile politice, de schimbul de acuzații și de disputele dintre partide, datele economice arată o realitate care nu poate fi contestată: în ultimul an, România a înregistrat o deteriorare generală a unor indicatori esențiali pentru nivelul de trai.

România este, la începutul lui 2026, pe primul loc în Uniunea Europeană atât la inflația generală, cât și la inflația la alimente, potrivit datelor prezentate în graficele Eurostat. În paralel, consumul s-a mutat în teritoriu negativ, investițiile finanțate din bugetul de stat au scăzut puternic, iar puterea de cumpărare a salariilor și a pensiilor s-a erodat.

Primul semnal de alarmă vine din comparația europeană. În februarie 2026, rata anuală a inflației din România a ajuns la 8,3%, de aproape patru ori peste media UE, de 2,1%. Nicio altă țară din Uniune nu se apropie de nivelul României: următoarele locuri sunt ocupate de Slovacia, cu 4,0%, și Croația, cu 3,9%.

Presiunea se vede și mai clar la alimente. În ianuarie 2026, România a avut cea mai mare inflație alimentară din UE, 7,6%, în condițiile în care media europeană a fost de 2,5%. Estonia a urcat la 6,1%, iar Grecia la 4,7%, însă diferența față de România rămâne semnificativă.

Evoluția internă a prețurilor la alimente arată că începutul lui 2026 este net mai slab decât lunile dinaintea măsurilor drastice luate de actuala guvernare pentru diminuarea dificitului. După un început de 2024 cu ritmuri moderate și chiar două luni de ieftinire, seria a reintrat pe creștere din a doua jumătate a lui 2024. În 2025, inflația alimentară a urcat de la 4,3% în ianuarie și februarie la 5,5% în aprilie și 6,7% în mai, apoi a accelerat la 7,7% în iunie, 8,0% în iulie și 8,9% în august.

Chiar dacă vârful din august a fost urmat de o ușoară corecție, nivelul a rămas ridicat până la începutul lui 2026: 7,6% în ianuarie. Cu alte cuvinte, prețurile la alimente au rămas persistent peste nivelurile din perioada anterioară.

Datele despre cerere confirmă slăbirea economiei. Seria ajustată a consumului era încă pe plus în prima jumătate a lui 2025: 4,7% în februarie, 3,4% în martie și 3,5% în iulie. Din august, însă, indicatorul a trecut pe minus și nu a mai revenit: -2,1% în august și septembrie, -4,1% în octombrie, -6,0% în ianuarie 2026 și -6,2% în februarie 2026.

În același timp, investițiile finanțate din bugetul de stat s-au redus abrupt. În primele două luni din 2026 s-au ridicat la 2.596 milioane de lei, față de 5.718 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă un recul de 55%.

Eroziunea se vede și în indicatorii de putere de cumpărare. În cazul câștigului salarial mediu net, seria era încă pozitivă în primăvara lui 2025: 3,2% în aprilie și 2,0% în mai. Din iunie a coborât la 1,3%, iar din iulie a intrat în teritoriu negativ: -2,4% în iulie, -5,0% în august, -5,3% în septembrie și -5,0% în februarie 2026.

Probabil cel mai spectaculos contrast apare în graficul referitor la puterea de cumpărare a pensiei medii. În a doua parte a lui 2024, indicatorul a atins niveluri foarte ridicate: 32,9% în septembrie 2024, 32,8% în octombrie, 32,3% în noiembrie și 32,6% în decembrie.

În primele luni din 2025, valorile rămân încă solide: 16,8% în ianuarie, 16,9% în februarie, 17,0% în martie și 17,0% în aprilie. În mai, indicatorul scade la 16,4%, în iunie la 16,1%, în iulie la 13,8% și în august la 11,7%.

Din septembrie 2025, seria trece însă brusc sub zero: -8,2% în septembrie, -8,1% în octombrie, -8,1% în noiembrie, -8,1% în decembrie, -8,3% în ianuarie 2026 și -8,3% în februarie 2026.

Trecerea de la un plus de peste 30% la un minus de peste 8% într-un interval relativ scurt arată o pierdere foarte puternică de putere de cumpărare pentru pensionari. În termeni practici, pensia medie acoperă mai puțin decât acoperea anterior în raport cu nivelul general al prețurilor.

(sursa: Mediafax)