România, între marii beneficiari ai SAFE: 16,6 miliarde € pentru apărare, locul 2, după Polonia

Este a doua cea mai mare alocare din cadrul programului, după Polonia, care va primi peste 43 de miliarde de euro.

Anunțul a fost făcut marți, 9 septembrie 2025, de către Henna Virkkunen, vicepreședintă a Comisiei Europene, și Andrius Kubilius, comisar pentru Apărare, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Ce este programul SAFE

Comisia Europeană a aprobat împărțirea provizorie a celor 150 de miliarde de euro destinate apărării europene. Fondurile sunt disponibile sub formă de împrumuturi pe termen lung, cu dobânzi reduse și perioadă de grație de 10 ani, iar statele membre le pot folosi pentru achiziția de echipamente militare și pentru întărirea sectoarelor deficitare.

„Decizia de astăzi demonstrează angajamentul Uniunii Europene pentru cooperare în domeniul apărării și determinarea sa de a investi într-un viitor mai sigur. Vom sprijini statele membre să își consolideze capabilitățile de apărare în conformitate cu prioritățile lor naționale și NATO”, a declarat Henna Virkkunen.

România, pe locul doi la alocare

După negocierile privind deficitul bugetar, România a obținut 16,68 miliarde de euro, depășind țări precum Franța și Ungaria (ambele cu 16,2 miliarde).

Primele alocări provizorii:

Polonia – 43,7 miliarde €

România – 16,68 miliarde € Citește pe Antena3.ro Soția unui fost prim-ministru nepalez a fost arsă de vie în casă de protestatarii furioși

Franța – 16,21 miliarde €

Ungaria – 16,21 miliarde €

Italia – 14,9 miliarde €

Lituania – 6,37 miliarde €

Letonia – 5,68 miliarde €

Portugalia – 5,84 miliarde €

Belgia – 8,34 miliarde €

Estonia – 2,66 miliarde €

Slovacia – 2,31 miliarde €

Cehia – 2,06 miliarde €

Croația – 1,7 miliarde €

Finlanda – 1 miliard €

Spania – 1 miliard €

Cipru – 1,18 miliarde €

Bulgaria – 3,26 miliarde €

Grecia – 787 milioane €

Danemarca – 46,7 milioane €

Declarațiile oficialilor europeni

„SAFE este un succes istoric pentru Uniunea Europeană. La mai puțin de șase luni după Cartea Albă privind pregătirea în apărare, am transformat angajamentele în realitate. Fondurile vor întări interoperabilitatea, vor dezvolta industria europeană de apărare și vor spori securitatea colectivă”, a subliniat Andrius Kubilius.

„Punem bugetul UE să lucreze pentru securitatea noastră. SAFE arată că Uniunea poate acționa rapid și hotărât atunci când este nevoie”, a adăugat Piotr Serafin, comisarul european pentru Buget.

Cum funcționează mecanismul SAFE

Până acum, 19 state membre, inclusiv România, și-au exprimat interesul pentru accesarea acestor împrumuturi. La nivel național, planul de investiții a fost discutat între Ministerul Finanțelor, MApN, MAI și Ministerul Transporturilor.

SAFE finanțează achiziții comune, investiții urgente și dezvoltarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Europei. Obiectivul principal este de a reduce lacunele în materie de capabilități și de a stimula producția, astfel încât echipamentele să fie disponibile atunci când sunt necesare.

Programul reprezintă primul pilon al Planului „ReArm Europe / Readiness 2030”, prin care Comisia Europeană propune mobilizarea a peste 800 de miliarde de euro pentru apărare în următorii ani.

Participarea la programul SAFE are trei implicații majore.

1. Componenta de apărare, care presupune o planificare pe următorii 5 ani a achizițiilor de tehnică militară, care vor fi realizate în parteneriat cu țările europene, pentru creșterea capacității de apărare. Vom putea dezvolta fabrici de tehnică militară și vom deveni parte a lanțurilor valorice ale industriei de apărare europene.

2. Componenta bugetară. Achizițiile de tehnică militară din următorii 5 ani vor fi plătite din această alocare, un credit la dobânzi mult mai avantajoase decât am fi putut obține pe cont propriu, cu perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani.

3. Componenta de infrastructură. Este propusă spre finanțare o infrastructură mixtă civilă și militară, capetele autostrăzilor din nord-estul României: A7 și A8, Pașcani – Suceava - Siret, respectiv Pașcani – Iași - Ungheni.

După alocarea acestei sume urmează negocierea tehnică pentru definitivarea listei proiectelor finanțate. Această negociere se va desfășura în septembrie și octombrie, după care va fi stabilită lista finală a proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE.