România plăteşte cel mai mare preţ la energie, în raport cu veniturile populaţiei

"Când vorbim de energie în primul rând vorbim de securitatea pentru ţările noastre. Şi dacă ne amintim acum 4-5 ani, înainte de agresiunea Rusiei în Ucraina, avem şantajul cu preţul gazelor în toate ţările din Europa Centrală şi de Est. În medie, în ultimii cinci ani, preţurile noastre s-au dublat sau mai mult decât atât, în România, în Bulgaria, în Grecia, în Moldova şi aşa mai departe. Şi în acel moment dacă vorbim de energie, vorbim de 10% din orice produs din Uniunea Europeană, faţă de acum 6 ani când energia însemna doar 2%, parte din costul final al oricărui produs pe care îl avem în Uniunea Europeană. Deci de 5 ori mai mult în doar şase ani. Şi din această perspectivă, dacă ne uităm la venitul mediu din România şi la preţuri, avem o statistică foarte clară care arată că ţara noastră, în raport cu veniturile populaţiei, plăteşte cel mai mare preţ. Efectul este acesta, nu îmi place, dar este o dificultate pentru noi, o provocare pentru noi toţi, pentru Guvern, pentru societatea civilă, pentru specialişti, pentru mediul academic, pentru liderii noştri cei mai importanţi din sectorul privat, dar şi o ocazie ca ei să lucreze împreună pentru a găsi o soluţie cum să scadă preţurile", a spus Bogdan Ivan, la cea de-a 14-a ediţie a evenimentului "Aspen - GMF Bucharest Forum, organizat de Institutul Aspen din România.



El a afirmat că, în ultimii 10 ani, România a scos 7.000 de MW din producţie, prin centralele pe gaze şi cărbune, şi nu a pus nimic în loc, iar asta ne aduce în situaţia în care avem un deficit de 1.500 - 2.500 de MW în fiecare oră. Potrivit ministrului de resort, obiectivul este să avem mai multă energie pe piaţă şi pentru aceasta trebuie să începem să lucrăm la proiectele pe bază de gaz.



"În acest sens, avem un mesaj şi o strategie foarte clară. Vrem să folosim fondurile europene şi fondurile din Fondul de Modernizare pe trei piloni principali. În primul rând stocare. Am instalat şi avem aproximativ 6 GW de energie din panouri solare în România şi 240 de MW de stocare. Diferenţa este mare. Nu este suficient şi când avem soare în România avem soare şi în Ungaria, Grecia, Bulgaria, şi un preţ foarte mic al energiei atunci când vindem în mijlocul zilei. Este însă energie cheltuită fără niciun motiv şi după aceea, de la 6 la 10 seara, avem nevoie de mai multă energie şi avem nevoie în toată regiunea, energie pe care o cumpărăm la preţuri de 400 - 500 de euro pe MW în medie şi în această situaţie foarte clară trebuie să analizăm dovezile din bazele de date şi să investim toate resursele din fondurile europene, din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, în stocare", a declarat Bogdan Ivan.



Al doilea pilon constă în investiţii în hidrocentrale şi centrale nucleare, a mai precizat şeful de la Energie.

Sursa: AGERPRES