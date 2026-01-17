România preia portul privat de la Giurgiulești din R. Moldova: vânzarea va fi aprobată pe 11 februarie

„Prioritar este acordul acționarilor companiei, în acest moment neputând fi oferite mai multe informații despre prețul și condițiile achiziției capitalului social al operatorului Portului Internațional Giurgiulești, aceste aspecte fiind confidențiale. CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța reafirmă importanța Portului Giurgiulești în contextul extinderii influenței maritime a României și al consolidării rolului portului Constanța din regiunea Mării Negre și bazinul Dunării”, a comunicat investitorul român publicației din Republica Moldova.

Decizia Adunării Generale este, în mare parte, o formalitate, în condițiile în care statul român, acționarul principal al APM, a înaintat oferta de procurare către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care deține controlul asupra Danube Logistics din anul 2021.

BERD a decis să scoată Portul Internațional Liber Giurgiulești la vânzare, iar Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului din Republica Moldova, pe teritoriul căruia se află activele portului, a aprobat prealabil investiția.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) din Republica Moldova a precizat pentru Mold-Street că Portul Internațional Liber Giurgiulești își desfășoară activitatea în regim normal și că este în curs de definitivare un proiect de lege menit să asigure continuitatea funcționării portului privat și dezvoltarea ulterioară a infrastructurii portuare conexe.

Deblocarea tranzacției cu APM a devenit posibilă după soluționarea litigiilor în care a fost implicată compania Danube Logistics. Bemol a anunțat că își retrage toate pretențiile legate de Portul Internațional Liber Giurgiulești, inclusiv acțiunile în instanță, măsurile asigurătorii și restricțiile aplicate.

Compania a informat Guvernul Republicii Moldova că nu mai are nicio pretenție față de operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești și față de proprietarul acestuia, întrucât toate solicitările au fost soluționate.

Investiția română vizează exclusiv activele companiei Danube Logistics și nu se referă la portul de stat Giurgiulești, care activează în aceeași zonă. Directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a declarat anterior că portul de stat rămâne proprietate publică, a înregistrat rezultate foarte bune în ultimii trei ani, iar autoritățile examinează extinderea și modernizarea acestuia, fapt confirmat și de vicepremierul Eugeniu Osmochescu.

Portul Giurgiulești reprezintă singura poartă maritimă a Republicii Moldova, accesibilă navelor maritime prin fluviul Dunărea, având un rol logistic strategic pentru comerțul național și regional.