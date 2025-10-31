Rujeola în zilele noastre, la niveluri ca acum 50 de ani. Rata de vaccinare în rândul copiilor, în scădere

x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   20:00
Incidența rujeolei în România a ajuns la același nivel ca înainte de începerea vaccinării, acum peste 50 de ani, avertizează pediatrul Mihai Craiu. Situația este cauzată de scăderea drastică a ratei de vaccinare, unul din patru copii mici nefiind vaccinați ROR.

„Atenție, am dat înapoi o jumătate de secol! (...) Experții români dovedesc că incidența actuală a rujeolei (una dintre cele mai contagioase boli umane cunoscute!) a ajuns în același loc unde a fost înainte de începerea vaccinării. Adică am dat înapoi mai mult de o jumătate de secol”, transmite pediatrul.

Organizația Mondială a Sănătății a făcut un studiu în România care arată că unul din 4 copii mici nu este vaccinat ROR și unul din 3 școlari nu are făcută a 2-a doză ROR.

Avertismentul medicilor de la OMS arăta: „în 2024 au fost raportate peste 127.000 cazuri de rujeolă în regiune, iar această cifră este în creștere accelerată, fiind de 2 ori mai mare decât cea din 2023".

„Concluzia - faceți cum considerați potrivit, dar am reajuns în România în zona de risc în care este posibil să apară un deces la fiecare 1000 de bolnavi de rujeolă. Adică am dat înapoi mai mult de o jumătate de secol! Ar fi prudent să vorbiți cu medicul dumneavoastră de familie despre recuperarea vaccinării, dacă aveți un copil nevaccinat”, transmite Mihai Craiu.

(sursa: Mediafax)

 

