România se alătură SUA și UE pentru protejarea cablurilor submarine față de amenințărilor digitale

România s-a alăturat Declarației Comune privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, document coordonat împreună cu Statele Unite și statele membre ale Uniunii Europene. Decizia vine pe fondul creșterii incidentelor de sabotaj, atacurilor cibernetice și altor campanii hibride împotriva infrastructurii critice, a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Ca țară situată la Marea Neagră și care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine și se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul de externe Oana Țoiu.

Documentul susținut de România se înscrie în politica constantă a țării în domeniul securității maritime și libertății navigației, cu accent pe Marea Neagră. Autoritățile române participă activ la eforturile NATO și UE pentru protecția infrastructurii submarine, iar angajamentele vor fi consolidate prin deciziile adoptate la Summit-ul NATO de la Washington.

Protejarea cablurilor submarine este considerată esențială pentru securitatea energetică și comunicațională, mai ales în contextul proiectelor majore pe care România le derulează pentru reducerea dependenței energetice a regiunii.

Pe lângă acest demers, România participă la inițiative regionale de securitate maritimă, precum Counteraction Measure Task Group, derulat împreună cu Turcia și Bulgaria, pentru identificarea și neutralizarea minelor în derivă din Marea Neagră.

Ministerul Afacerilor Interne transmite că va continua să promoveze o strategie coerentă de securitate regională și globală, adaptată provocărilor digitale și geopolitice actuale.

(sursa: Mediafax)