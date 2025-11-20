Arma secretă a NATO ajunge în România! Merops, „vânătorul de drone”, intră în scenă după atacurile Rusiei

România testează Merops, sistemul american anti-dronă care întărește apărarea NATO în Est

Interesul pentru sistemul anti-dronă Merops crește rapid în Europa de Est, pe fondul intensificării atacurilor cu drone rusești. Testat în Ucraina și lăudat de oficialii americani și NATO, Merops este evaluat acum și în România, unde ar putea fi integrat în arhitectura de apărare aeriană a Alianței.

Un sistem devenit esențial după atacurile rusești

Merops, dezvoltat în cadrul inițiativei americane Project Eagle, și-a câștigat reputația pe frontul din Ucraina, unde drona interceptoare Surveyor a realizat peste 1.900 de doborâri reușite. Sistemul este tot mai solicitat de statele NATO după intensificarea incursiunilor aeriene ale Rusiei, potrivit Business Insider.

Polonia și România au achiziționat deja acest sistem, iar implementarea sa a devenit o prioritate pentru securitatea regională. „Acest sistem este foarte fiabil”, afirmă sergentul american Riley Hiner, unul dintre antrenorii trupelor NATO.

Cum funcționează Merops

Piesa centrală a sistemului este drona Surveyor, operată de o echipă de patru militari. Aparatul poate zbura autonom sau teleghidat, atinge viteze de până la 175 mph și este rezistent la bruiaj. Interceptarea se face prin coliziune directă sau prin explozie la apropiere.

Surveyor poate neutraliza drone de recunoaștere, dar și modele rapide, cu propulsie jet – un tip de dronă folosit tot mai des de forțele ruse.

Deși eficient, Merops are limite. Sistemul nu este optim împotriva dronelor de tip FPV, foarte mici și ieftine, folosite în Ucraina pentru atacuri precise. Totuși, raportul cost-eficiență rămâne în favoarea Merops: doboară drone mult mai scumpe decât costul propriu, evitând folosirea unor aeronave precum F-35.

„Este foarte letal și eficient, dar și rentabil”, explică generalul Curtis King, șeful Comandamentului pentru Apărare Antiaeriană al armatei SUA.

Potrivit lui King, Merops a fost responsabilă pentru până la 40% din dronele Shahed doborâte de forțele ucrainene. El a adăugat că în cadrul alianței sunt dezvoltate alte sisteme anti-drone care se bazează pe radare similare, cu scopul de a permite partenerilor să opereze sisteme diferite în mod interschimbabil.

România, implicată în evaluarea și integrarea sistemului

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, confirmă că Merops este testat în prezent în România, în cadrul unui program comun cu Polonia.

„Îl testăm (…) și urmează să-l includem în planurile operaționale ale NATO. A fost folosit cu succes în Ucraina și acum lucrăm împreună cu partenerii americani pentru integrarea sa în sistemele noastre de comandă și control”, a declarat ministrul pentru Digi24.

Testele se desfășoară atât în țară, cât și în poligonul polonez, unde militarii români s-au instruit alături de colegi americani și polonezi. Moșteanu subliniază că NATO are proceduri mult mai stricte decât Ucraina, iar sistemul trebuie adaptat corespunzător.

NATO: soluție eficientă, rapidă și mai ieftină

Potrivit agenției PAP, pe lângă România și Polonia, și Danemarca urmează să adopte Merops. Oficialii NATO spun că sistemul oferă o alternativă eficientă și mult mai accesibilă decât utilizarea avioanelor de vânătoare pentru interceptarea dronelor.

Col. Mark McLellan afirmă: „Sistemul permite detectarea precisă a dronelor și neutralizarea lor la un cost mult mai redus. Este inutil să ridici un F-35 de milioane de dolari pentru a doborî un aparat care valorează câteva zeci de mii”.

Generalul de brigadă Thomas Lowen subliniază că sistemul oferă comandanților „un timp de reacție valoros” și protejează atât infrastructura critică, cât și trupele aflate în mișcare.

Contribuția României la scutul anti-dronă al NATO

Prin implicarea în testare și instruire, România devine un actor esențial în modernizarea apărării aeriene a NATO. Exercițiile includ utilizarea dronei Surveyor în scenarii apropiate de realitate, cu simulări de bruiaj, drone rapide sau atacuri surpriză, potrivit Europa Liberă România.

Pe termen lung, participarea României la proiectul Merops consolidează securitatea națională și capacitățile NATO de descurajare pe flancul estic.

Confuzie frecventă: sistemul turcesc Merops

Există și un alt sistem numit Merops, produs de compania turcă Aselsan, care folosește inteligență artificială pentru detectarea și interceptarea dronelor în condiții dificile. Deși poartă același nume, acesta este un produs diferit de sistemul american testat în prezent în România și Polonia.