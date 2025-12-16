România, codașă în UE la finanțarea serviciilor stomatologice 

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) a reacționat, ieri, după publicarea concluziilor celui mai recent raport din seria „Starea sănătății în UE”, realizat de OCDE în colaborare cu Comisia Europeană, avertizând că datele relevate de document confirmă, încă o dată, subfinanțarea cronică a serviciilor stomatologice din țara noastră.

Bolile dinților, ignorate în mod cronic de stat

„«Raportul de sinteză 2025: Tendințe în reforma politicii de sănătate în UE» evidențiază discrepanțe majore între România și restul statelor membre în ceea ce privește finanțarea publică a sănătății orale. În timp ce multe state europene consideră stomatologia un serviciu medical de bază, în România povara rămâne, în cea mai mare parte, pe umerii pacienților.

Datele prezentate de OCDE arată că doar 7% din asistența stomatologică este finanțată din fonduri publice, în timp ce media UE este de 34,9%. Acest nivel extrem de redus confirmă o subfinanțare structurală, care obligă populația să suporte costuri semnificativ mai mari pentru îngrijiri esențiale”, a transmis CMSR.

De asemenea, raportul OCDE evidențiază că 18% din cheltuielile directe ale pacienților din România sunt pentru servicii stomatologice, față de 12% în UE.

Bulgaria dă de 6 ori mai mulți bani decât noi pentru sănătatea orală

Spre deosebire de statul român, alte state europene - inclusiv vecinii de la sud de Dunăre, cu care ne place să ne comparăm când vrem să dăm bine în statistici - au înțeles importanța sănătății orale și oferă un sprijin financiar consistent populației.

Potrivit raportului OCDE, citat de reprezentanții stomatologilor din țara noastră, „ponderea finanțării publice a serviciilor stomatologice ajunge la 73,4% în Germania, 65,6% în Franța, 62,9% în Croația, 44,9% în Austria, 44,2% în Bulgaria și 44,1% în Polonia”, aceste procente evidențiind decalajul major în care regăsește țara noastră, la acest capitol.

Stomatologii avertizează că efectele celor 25 de ani de subfinanțarea a acestui domeniu sunt vizibile în mod direct în starea de sănătate orală a românilor.

„Studiul Național privind starea de sănătatea orală a românilor, realizat de CMSR în 2024, confirmă în mod clar concluziile raportului OCDE: 66% dintre copii au carii, 64% dintre adulți prezintă carii netratate, iar urgențele, infecțiile și complicațiile sunt frecvente din cauza lipsei tratamentelor timpurii. În mediul rural, peste 62% dintre adulți au dinți lipsă, reflectând lipsa accesului la îngrijiri esențiale”, arată reprezentanții CMSR, adăugând că aceste date conturează o realitate îngrijorătoare, în care „pacienții ajung la medicul stomatolog prea târziu, atunci când intervențiile sunt mai complexe, mai costisitoare și cu un impact crescut asupra calității vieții”.

Sănătatea orală reprezintă componentă indispensabilă a sănătății generale, având consecințe directe asupra stării de nutriție, dezvoltării copiilor, performanței școlare, productivității la locul de muncă și calității vieții. Cu toate acestea, România continuă să se situeze, potrivit datelor OMS, OECD și Comisiei Europene, printre statele cu cele mai ridicate niveluri ale bolilor orale și cu una dintre cele mai reduse accesibilități la servicii stomatologice preventive și curative din Uniunea Europeană.

Stomatologii cer Plan Național de sănătate dentară

Având în vedere toate aceste date alarmante și recomandările internaționale, creșterea finanțării stomatologiei și adoptarea unui Plan Național de sănătate dentară în România reprezintă „o necesitate strategică”.

CMSR subliniază, totodată, că a solicitat constant Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Ministerului Sănătății și Ministerului de Finanțe majorarea alocărilor destinate stomatologiei prin Bugetul de Stat și FNUASS, precum și și regândirea pachetului de servicii stomatologice decontate de CNAS pentru a permite o utilizare mai eficientă și direcționată a fondurilor publice.

„Deoarece nu putem discuta despre îmbunătățirea stării de sănătate a românilor fără a lua în calcul și sănătatea orală, având în vedere datele epidemiologice și recomandările internaționale, creșterea finanțării stomatologiei și introducerea unui Plan național de prevenție curativă în sănătate oro-dentară, cu finanțare adecvată și cu mecanisme clare de implementare și monitorizare, în vederea alinierii României la standardele europene de sănătate orală și de protecție a sănătății populației, nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate strategică, pentru protejarea sănătății publice”, se arată în Memoriul transmis de CMSR, cu mai puțin de două săptămâni în urmă, și comisiilor de sănătate ale Parlamentului României în legătură cu necesitatea creșterii finanțării asistenței stomatologice din Bugetul de Stat și FNUASS.

„CMSR face un nou apel către factorii decidenți ca toate aceste aspecte semnalate, confirmate atât de datele OCDE, cât și de studiul CMSR, să fie luate în considerare în procesul de elaborare a bugetului pentru 2026 și în fundamentarea deciziilor viitoare în domeniul sănătății, astfel încât România să poată progresa real în direcția alinierii la standardele europene”, subliniază reprezentanții stomatologilor din România.