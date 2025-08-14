România vrea alianță militară cu Bulgaria și Turcia pentru securitatea Mării Negre

Minele maritime aflate în derivă au pus în pericol rutele comerciale și energetice, afectând transporturile de cereale și petrol, iar mai multe nave civile au fost avariate. În acest context, România, Bulgaria și Turcia – state membre NATO care împart țărmul cu Ucraina, Rusia și Georgia – au creat anul trecut o forță comună pentru deminarea apelor.

Acum, ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, propune extinderea acestei cooperări militare, transformând-o într-o structură capabilă nu doar să neutralizeze minele, ci și să patruleze în Marea Neagră, protejând instalațiile energetice și rutele comerciale de eventuale atacuri rusești.

„Acest proiect trebuie dezvoltat în anii următori într-o inițiativă de patrulare comună. Marea Neagră va rămâne un teatru de confruntare pentru Rusia. Trebuie să descurajăm și să ne apărăm infrastructura energetică, comerțul maritim și libertatea de navigație”, a declarat Moșteanu pentru Reuters.

O zonă cu risc permanent

România are o graniță terestră de 650 km cu Ucraina și a înregistrat, de la începutul conflictului, mai multe incidente cu fragmente de drone rusești căzute pe teritoriul său. În larg, autoritățile române se confruntă „aproape zilnic” cu tentative de bruiere a semnalului GPS, atribuite Moscovei – acuzații respinse de Rusia.

Pe plan energetic, miza este uriașă: din 2027, România urmează să devină cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană și exportator net, după finalizarea unui important proiect offshore în Marea Neagră. Pentru protecția acestor resurse, Bucureștiul a achiziționat deja o navă de război ușoară din Turcia și are planuri pentru dotarea flotei cu noi corvete – un proces ce ar putea dura câțiva ani.

Relația cu Ucraina și NATO

România sprijină Ucraina prin antrenarea piloților de vânătoare, donarea unei baterii Patriot și facilitarea exportului a peste 30 milioane tone de cereale prin Portul Constanța. Cu toate acestea, din motive bugetare, Bucureștiul ar putea să nu contribuie financiar la noul mecanism NATO – „Lista de cerințe prioritare a Ucrainei” (PURL).

Referindu-se la summitul programat în Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin, ministrul Apărării și-a exprimat speranța că discuțiile vor conduce la o încetare a focului și la o pace „justă și durabilă” pentru Ucraina, cu garanții de securitate clare.