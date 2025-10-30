Romatsa, lux pe bani publici: salarii de 142.000 lei/lună!

„Asta înseamnă aproape 20.000 de euro net pe lună. Vorbim despre o companie de stat monopolistă, care încasează venituri indiferent de context. Astfel de creșteri salariale sunt, poate, legale, dar complet anormale. Miniștrii trebuie să intervină. În acest caz, responsabilitatea e la Ministerul Transporturilor”, a declarat premierul.

Bolojan a precizat că situația de la Romatsa nu este singulară. Potrivit informațiilor primite de la Ministerul Finanțelor, la Administrația Canalelor Navigabile, unde profitul companiei a scăzut considerabil, salariile directorilor s-au dublat.

„E o lipsă totală de responsabilitate. Nu poți să-ți cadă profitul și, în același timp, să-ți mărești salariul. Aceste contracte, făcute prost și tolerate ani de zile, sunt foarte greu de corectat acum. E ca un contract comercial în care o parte are doar drepturi, iar cealaltă doar obligații”, a explicat Bolojan.

Premierul a criticat și lipsa de performanță cerută managerilor companiilor de stat:

„Dacă unui manager nu-i pui condiții clare de performanță, n-ai făcut nimic. Fie aceste contracte au fost făcute greșit intenționat, fie a fost delăsare totală. Oricum, lucrurile astea trebuie corectate.”

Ilie Bolojan a subliniat că a cerut oficial Ministerului Transporturilor să verifice și să reglementeze situațiile de acest fel din companiile din subordine.