Romgaz vrea să furnizeze gaze către populație de la 1 aprilie, după ieșirea din plafonare

Directorul general al Romgaz a declarat că pregătirile tehnice sunt pe ultima sută de metri pentru startul furnizării începând cu data de la care expira actuala schemă de plafonare și compensare a prețului gazelor, 31 martie.

„Noi am început de anul trecut, am avansat în ceea ce privește toată partea informatică, integrarea sistemelor de furnizare în sistemul Romgaz, am achiziționat serverele. Din punct de vedere tehnic, cred că vom fi pregătiți ca, odată cu ieșirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piață (concurențială a furnizării – n.r.)”, a declarat Răzvan Popescu.

De amintit că Romgaz nu poate angaja în prezent oameni pe segmentul de furnizare, din cauza „ordonanței-trenuleț”, respectiv OUG. 89/2025, care împiedică societățile de stat ca în 2026să își crească personalul, dar și cheltuielile de natură salarială aferente, față de anul trecut, cu excepția cazului în care este vorba de dezvoltarea activității, după aprobarea unui memorandul în Guvern pe baza unei „analize temeinic justificate”.

„Cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare, urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziționat deja softurile, au toate licențele. Important e următorul lucru: odată intrați în piață pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor și automat cu oferte foarte bune, cum este Hidroelectrica preț de referință astăzi pe piața consumatorilor casnici de energie, la fel și Romgazul va fi pe piața de gaze naturale. O să ajungă să oferteze cel târziu până în 31 martie. Am luat și un termen de buffer de 2-3 săptămâni. Ei sunt pregătiți să facă lucrul acesta până la finalul lunii februarie Eu mă gândesc că o să vină cu o ofertă extrem de competitivă pentru consumatorii casnici, cei de la Romgaz. E o piață liberă și concurențială. Tocmai ăsta este și spiritul. Concurența e cea care duce la scăderea prețului la final”, a declarat recent ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Digi24, citat de Profit.ro.

Pe de altă parte, spune șeful Romgaz, dar sunt incertitudini în ceea ce privește capacitățile alocate, dat fiind că nu există un act normativ adoptat pentru a intra în vigoare din 1 aprilie.

Deocamdată, proiectul de ordonanță de urgență privind măsurile aplicabile clienţilor finali casnici din piaţa de gaze naturale după expirarea actualei plafonări, respectiv în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, a fost doar publicat de Ministerul Energiei în transparență decizională, marțea trecută seara.

„Dar, evident, depinde foarte mult de cantitățile pe care le vom avea alocate pe ordonanță, pentru că în anii trecuți, Romgaz a avut undeva cam 80% – între 60 și 80% – cantități alocate pe ordonanță. OUG a fost pusă în consultare, dar nu a fost aprobată, nu am primit încă, probabil vom primi în perioada următoare aceste cantități și atunci vom putea și noi creiona, să spun așa, strategia pentru anul ce vine. Oricum, chiar și cu această alocare, ne menținem acest deziderat de a fi furnizori și vom intra atât în piața casnicului, cât și în piața noncasnicului mic”, a detaliat directorul general al Romgaz, la evenimentul ZF Power Summit 2026: Energize the economy.

Potrivit lui Răzvan Popescu, proiectul de ordonanță de urgență pus în consulare săptămâna trecută de Ministerul Energiei este mai clar decât anterior din punct de vedere al modului de formare a prețului final.

„Suntem obișnuiți, Romgaz a acționat ca pilon de stabilitate din 2022, odată cu OUG 27. Au urmat alte ordonanțe. Aceasta, după modelul pe care l-am văzut, este cumva mai clară din punct de vedere al modului de formare a prețului final. Nu va mai exercita presiune pe bugetul României datorită faptului că nu mai există acel cap (plafon – n.r.) de 0,31 lei, cât și arată o transparență în modul de formare a prețului gazului natural către clientul final, unde vedem că, cumva, partea de producție este mai puțin de jumătate. Adică influența reală în prețul final al consumatorului este undeva la 40% prețul de producție”, a afirmat șeful Romgaz.

Proiectul de act normativ are drept scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027 și trecerea treptată la o piață liberalizată de gaze naturale pentru consumatorii casnici, iar „înainte de liberalizarea completă să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectați de sărăcia energetică”.

„Vorbim despre mecanism transparent, clar, prin care avem un preț reglementat la producător, urmând ca pe tot lanțul – de transport, distribuție, furnizare – să avem de asemenea tarife clare și reglementate. În această formulă, prețurile finale la consumatorul casnic nu vor depăși maximul actual”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, miercuri, la întrebarea jurnaliștilor.

Mai exact, în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziția gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în primul rând necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienților casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027.

Acest preț va putea fi modificat prin hotărâre a Guvernului, „în funcţie de evoluţiile înregistrate pe pieţele interne şi internaţionale de gaze naturale şi de evoluţia geopolitică din vecinătatea României”. Componenta de furnizare a gazelor naturale este de 15 lei/MWh.

Conform unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI), ar însemna scăderi de până la 23% a prețurilor la gaze pentru gospodării, dar o creștere de 25% pentru consumatorii non casnici.

De amintit că surse din cadrul Comisiei Europene au confirmat pentru Mediafax că Executivul comunitar fost informat de România cu privire la proiectul de ordonanță de urgență, Totuși, au transmis să pentru această inițiativă legislativă este nevoie o notificare oficială.

„România ar trebui să notifice oficial Comisia în temeiul articolului 4 alineatul (8) din Directiva privind gazele furnizând materiale suport pentru a o justifica”, a declarat un oficial al Comisie pentru Mediafax.

