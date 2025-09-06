Diana Buzoianu anunță concursuri  publice pentru 27 de directori din teritoriu, la Romsilva

Posturile urmează să fie ocupate pe o perioadă determinată de 60 de zile.

„Este un moment important pentru oamenii de bună credință să aplice - este pentru prima dată în istoria Romsilva când așa ceva este realizat pentru structurile din teritoriu pentru posturile interimate de către conducerea Romsilva. Romsilva a stabilit o procedură prin care vor fi depuse dosarele, apoi vor fi realizate interviuri și vor fi publicate. Putem aduce o reformă reală doar dacă sunt și oameni noi, doritori să facă un pas în față”, spune ministra Mediului.

Decizia finală de nominalizare aparține directorului general interimar al Romsilva, conform legislației în vigoare.

Reprezentanții Ministerul Mediului vor fi prezenți la interviuri și vor oferi, ulterior, o opinie consultativă în baza acestor interviuri.

Înscrierile se pot face până luni la ora 12.00.

Posturile puse la concurs:

1. Director Silvic în DS Arad, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Ialomița, Maramureș, Timiș, Vâlcea,

2. Director la Direcția de creștere, exploatare și ameliorare a cabalinelor

3. Director tehnic - DS Caraș-Severin, Hunedoara, Iași, Neamț,

2. Director economic - DS Botoșani, Giurgiu, Maramureș, Olt, Satu Mare, Suceava

3. Director la APN Munții Maramureșului, Bucegi, Buila Vânturarița, Grădiștea Muncelului.

(sursa: Mediafax)