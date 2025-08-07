Război hibrid în România! Rusia, suspectată că a contaminat petrolul pentru rafinăria Petrobrazi

Potrivit G4 Media, statul român suspectează Rusia că a contaminat țițeiul care urma să ajungă la Petrobrazi. Operațiunea ar putea să fi fost desfășurată pe fondul unui război hibrid.

Cantitatea de petrol contaminat a fost depistată în timp util, înainte ca acesta să ajungă în Portul Constanța și ulterior, la rafinărie. Potrivit ZF, au fost identificate transporturi cu țiței contaminat.

Petrolul a fost livrat pe conductă, pe traseul Azerbaidjan – Georgia – Turcia, iar din Turcia țițeiul a fost transportat cu un petrolier. Concentrația de cloruri organice din petrol ar fi putut degrada infrastructura sistemelor metalice ale rafinăriei din Petrobrazi, ceea ce ar fi dus la o criză de combustibil, notează G4Media.

Contaminarea ar putea fi o operațiune de sabotaj realizată de Rusia. Conducta pe care este transportat țițeiul are un traseu de 1.700 de kilometri. Potrivit sursei citate, ar fi fost nevoie de câteva cisterne cu clorină, care să fie injectată în conductă.

Grupul austriac OMV a descoperit contaminarea cu clorură organică în încărcăturile de țiței provenit din Azerbaidjan, potrivit anunțului dat la sfârșitul lunii iulie, potrivit Reuters.

De asemenea, cazul a fost raportat și de compania BTC Pipeline Company, care a constatat că unele dintre tancurile de stocare a țițeiului au fost contaminate cu substanțe corozive. Transportul care urma să ajungă în România nu a mai fost recepționat.

Luni, Ministerul Energiei a decis scoaterea din rezerva naţională a 80.000 tone ţiţei şi 30.000 tone motorină, pentru ca rafinăria Petrobrazi să poată funcționa în continuare.

Țițeiul contaminat a ajuns deja în Italia, dar și în Cehia. Petrolul din Azerbaidjan este livrat pe întreg continentul european, fiind materie primă pentru rafinăriile OMV.

(sursa: Mediafax)