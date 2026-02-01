Ryanair îmbunătăţeşte previziunile anuale privind numărul pasagerilor

Luni, compania irlandeză a informat că numărul pasagerilor în trimestrul patru din 2025 a ajuns la 47,5 milioane, un avans anual de 6%, iar în 2026 se aşteaptă la un avans anual de 4%, la aproape 208 milioane, datorită cererii solide şi a livrării mai rapide a avioanelor Boeing.



Anterior, Ryanair previzionase 207 milioane de pasageri în 2026.



Datele preliminare publicate recent arată că Ryanair a transportat 206,5 de milioane de pasageri anul trecut, un avans de 4,7% faţă de 197,2 milioane în urmă cu un an, în timp ce gradul de umplere al avioanelor s-a menţinut la 94%.



Preţurile biletelor au crescut în ultimele trei luni din 2025 cu 4%, iar compania se aşteaptă acum la o creştere de până la aproximativ 9%, după ce anterior prognoza un avans de 7%.



Ryanair se aşteaptă la un profit anual după taxe între 2,13 şi 2,23 miliarde de euro, după ce a raportat un profit după taxe de 1,61 miliarde de euro în 2025.



În trimestrul patru din 2025, profitul înainte de taxe a scăzut cu 83%, la 24,4 milioane de euro, deoarece compania a pus deoparte provizioane după amenda de 256 milioane de euro impusă în decembrie de autoritatea de concurenţă din Italia. Ryanair a făcut apel la decizia organismului italian.



"Deşi trimestrul patru din 2025 nu a beneficiat de pe urma Sărbătorilor Pascale, preţurile biletelor sunt în creştere faţă de anul trecut şi credem că pe ansamblul anului creşterea va depăşi nivelul de 7% anunţat anterior cu 1% ori 2%", a afirmat directorul general al Ryanair, Michael O'Leary.



Acesta a avertizat că profitul "rămâne expus evoluţiilor externe adverse, inclusiv escaladarea conflictelor din Ucraina şi Orientul Mijlociu, şocurilor macroeconomice şi impactului grevelor repetate ale controlorilor de trafic aerian din Europa".



"Constrângerile de capacitate din sectorul aerian, combinate cu avantajul nostru competitiv în privinţa costurilor, bilanţul solid, catalogul de comenzi de aeronave şi rezilienţa vor facilita, cred, o creştere a numărului pasagerilor Ryanair la 300 milioane pe an, până în 2033 - 2034", a adăugat O'Leary.

