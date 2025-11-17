S-a încheiat evacuarea a peste 200 de localnici din Plauru și Ceatalchioi

Evacuarea persoanelor din zolene de risc s-a finalizat la ora 21:30. Acestea erau expuse riscului generat de situația de urgență produsă în proximitatea localităților Ceatalchioi și Plauru.

În total, 180 de persoane s-au autoevacuat, iar 66 de persoane au fost evacuate în siguranță de către echipele de intervenție. Dintre acestea: 51 de persoane din localitatea Ceatalchioi, 15 persoane din localitatea Plauru. O persoană cu probleme locomotorii a primit asistență medicală și a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Din totalul celor 66 de persoane evacuate, 24 persoane au fost relocate într-un spațiu de cazare din municipiul Tulcea, unde beneficiază de condiții adecvate pe durata menținerii situației de risc.

„În apropierea zonei expuse riscului au rămas forțe de intervenție din cadrul ISU, IPJ și IJJ, care monitorizează atent evoluția situației. În eventualitatea producerii unei situații de urgență sau a altor evoluții nefavorabile, echipajele sunt pregătite să intervină rapid pentru limitarea efectelor și reducerea pagubelor materiale”, a transmis ISU Tulcea, luni seara.

O navă care transporta GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. Incidentul s-a produs luni.

(sursa: Mediafax)