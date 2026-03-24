Angajații Damen cer creditorilor aprobarea planului de reorganizare pentru a evita falimentul

"Miercuri, 25 martie 2026, este convocată Adunarea Creditorilor DSMa pentru aprobarea planului de reorganizare al societăţii Damen Shipyards Mangalia SA. Pentru ca planul să poată fi confirmat şi implementat, este esenţial ca Adunarea Creditorilor să aprobe acest plan. În caz contrar, şantierul ar fi expus riscului falimentului. Salariaţii şantierului naval Damen Shipyards Mangalia fac apel către creditori să voteze pentru aprobarea planului de reorganizare. Menţinerea şantierului în funcţiune creează şanse reale de recuperare a creanţelor", informează Sindicatul Liber Navalistul, printr-un comunicat.



Sindicaliştii subliniază că de acest vot depinde viitorul şantierului şi păstrarea locurilor de muncă şi le cer creditorilor să pună capăt acestei situaţii de criză prelungită care durează de aproape 2 ani.



"De acest vot depinde viitorul şantierului şi păstrarea locurilor de muncă. Nu analizaţi decizia doar din perspectiva recuperării creanţelor. Luaţi în calcul şi impactul asupra salariaţilor. Sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă. Falimentul nu este o soluţie. Puneţi capăt acestei situaţii de criză prelungită care durează de aproape 2 ani. Redaţi angajaţilor actuali şi generaţiilor viitoare şansa de a lucra în acest şantier. Decideţi prin vot, nu prin absenţă", a transmis preşedintele sindicatului, Laurenţiu Gobeajă, în numele tuturor angajaţilor şantierului naval Damen Shipyards Mangalia (DSMa).



La şantierul de la Mangalia, statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.



În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român pentru că, "prin adoptarea Legii nr. 187/2023 a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia", între părţi existând un litigiu arbitral internaţional. Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.

AGERPRES