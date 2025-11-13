Salariații Televiziunii Române își aleg, vineri, reprezentanții în Consiliul de Administrație

Candidaturile s-au depus joi, între orele 14:00 şi 16:00, personal sau online (la adresa alegeri@tvr.ro) sau la Birourile Electorale. Vor fi aleşi doi membri, plus doi supleanţi.



Hotărârea prin care se aprobă demararea alegerilor interne a fost luată de Comitetul Director al SRTv ca urmare a solicitării Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului de declanşare a procedurilor de desemnare a membrilor CA al SRTv, conform sursei citate.



Orice persoană, salariată a televiziunii publice sau nu, poate candida, pe baza unei solicitări scrise adresate Biroului Electoral Central la nivelul SRTv sau Birourilor Electorale Teritoriale (pentru Studiourile Teritoriale). Solicitarea se depune personal şi trebuie să fie însoţită de: CV, copie a cărţii de identitate şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu a făcut poliţie politică şi că nu a făcut parte din structurile de poliţie politică ale regimului comunist.



Angajaţii îşi vor exercita votul vineri, între orele 08:00 - 20:00, la sediul SRTv din Bucureşti şi la studiourile teritoriale TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iaşi, TVR Timişoara şi TVR Tîrgu Mureş, iar afişarea rezultatelor finale se va face sâmbătă, la ora 12:00, la sediul Biroului Electoral Central - Bucureşti şi la cele ale Birourilor Electorale Teritoriale.



Pe tot parcursul scrutinului, pot participa reprezentanţi ai salariaţilor şi ai presei în calitate de observatori, pe baza solicitărilor scrise adresate Biroului Electoral Central până joi, 13 noiembrie, ora 19:00, pentru care se vor elibera acreditările necesare în ziua de vineri, 14 noiembrie, de la ora 08:00.



Numele candidaţilor clasaţi pe primele patru locuri vor fi înaintate de către Comitetul Director al SRTv Parlamentului României, după cum urmează: primii doi clasaţi pentru calitatea de membru titular în Consiliul de Administraţie al SRTv, iar următorii doi pentru calitatea de membru supleant (poziţia trei reprezintă supleantul primului clasat şi poziţia 4 reprezintă supleantul celui de-al doilea clasat).



Mandatul actualului Consiliu de Administraţie al SRTv expiră sâmbătă, 15 noiembrie.



Conform Legii 41/1994, republicate, CA al SRTv este alcătuit din 13 membri: opt din partea grupurilor parlamentare, potrivit ponderii lor în Parlament, unul din partea preşedintelui României, unul din partea Guvernului, doi din partea angajaţilor şi unul din partea minorităţilor naţionale. Consiliul de Administraţie este numit pe o perioadă de patru ani, iar preşedintele CA este validat de către Parlament dintre membrii titulari.

