Salariul minim crește de la 1 iulie. Câți bani vor ajunge, de fapt, în buzunarele românilor

Pentru aproape un milion de români plătiți cu salariul minim, creșterea înseamnă aproximativ 125 de lei în plus la salariul net lunar. Pentru alți angajați aflați în zone salariale apropiate de minimul pe economie, impactul va fi și mai redus, de doar câteva zeci de lei, scrie observatornews.ro

Angajații primesc puțin, statul încasează mai mult

Deși salariile cresc, o parte importantă din majorare se întoarce la stat sub formă de taxe și contribuții.

Creșterea salariului minim înseamnă automat contribuții mai mari pentru pensii și sănătate, dar și un impozit pe venit mai mare. Astfel, statul va încasa sume suplimentare consistente la buget, în timp ce angajații vor resimți doar parțial efectul majorării.

Specialiștii atrag atenția că măsura are și un important efect fiscal, deoarece obligă angajatorii să suporte costuri salariale mai mari.

Factură mai mare pentru firme

Mediul de afaceri avertizează că majorarea salariului minim va pune o presiune suplimentară pe companii, în special pe întreprinderile mici și mijlocii.

Pentru fiecare angajat plătit cu salariul minim, costurile totale suportate de firmă cresc cu aproximativ 300 de lei pe lună. În cazul companiilor cu mai mulți angajați în această situație, impactul anual poate ajunge la zeci de mii de lei.

Antreprenorii spun că noile costuri ar putea duce la amânarea investițiilor, reducerea planurilor de extindere și chiar la creșteri de prețuri pentru consumatori.

IMM-urile reclamă presiuni tot mai mari

Reprezentanții mediului de afaceri susțin că majorarea vine într-un context deja dificil, marcat de incertitudine economică, costuri ridicate și instabilitate politică.

Potrivit organizațiilor patronale, multe firme se confruntă deja cu dificultăți financiare, iar noile obligații salariale riscă să accentueze problemele existente.

În același timp, angajații consideră că suma suplimentară pe care o vor primi nu este suficientă pentru a compensa creșterea costului vieții și scumpirile din ultimii ani.

România rămâne la coada clasamentului european

Chiar și după majorarea anunțată pentru 1 iulie, România continuă să se afle printre statele europene cu cele mai mici salarii minime.

Conform datelor europene, doar Bulgaria și Letonia au în prezent salarii minime mai reduse decât cele din România, în timp ce majoritatea statelor din Uniunea Europeană depășesc pragul de 1.000 de euro lunar.