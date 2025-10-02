Avertisment Salvamont: Cum să evitați întâlnirile cu urșii și alte animale sălbatice

„Nu părăsiți niciodată poteca marcată. Animalele sălbatice evită zonele frecventate de oameni. Astfel minimizați riscul de a vă întâlni cu ele”, precizează Salvamont.

Organizația mai atrage atenția că nu este indicat să mergeți singur pe munte. „O simplă discuție cu partenerul este suficientă pentru a ține animalele sălbatice la distanță. Puteți, de asemenea, să strigați din când în când sau să luați la dumneavoastră un fluier”.

Un alt sfat vizează animalele de companie. „Țineți câinii de companie legați în lesă. Aceștia pot agita animalele sălbatice și le pot trimite spre dumneavoastră”.

Salvamont recomandă turiștilor să aibă la îndemână spray cu piper sau emițătoare de ultrasunete, subliniind că „acestea sunt foarte mici și compacte și pot fi de un real folos, dar atenție când pulverizați cu sprayul, vântul să nu întoarcă jetul de piper către dumneavoastră”.

În ceea ce privește planurile de campare, Salvamont precizează să „uu campați în locuri izolate și nu țineți niciun fel de mâncare în cort „Hrana legați-o la înălțime, undeva mai departe de cort”.

„Înainte de a planifica o drumeție sunați la Dispeceratul Național Salvamont, anunțați în ce zonă vreți să mergeți, operatorii Salvamont România vă vor pune în legătură cu echipele Salvamont din zona dumneavoastră de interes și veți obține, de la aceștia, cele mai bune și corecte informații cu privire la pericolele din zonă și la posibilitatea întâlnirii cu animale”.

„Dacă întâlniți un pui de urs, nu răspundeți curiozității și dorinței lui de joacă. În 99% din cazuri, ursoaica îl veghează ascunsă în apropiere și nu va ezita să vă atace dacă vede că vă apropiați de el”.

Totodată, dacă un urs urmărește un turist, recomandarea este să „nu răspundeți curiozității și dorinței lui de joacă și de a se apropia de dumneavoastră, schimbați direcția și încercați să vă îndepărtați de el, în 99% din cazuri ursoaica îl veghează ascunsă în apropiere și nu va ezita să vă atace dacă vede că vă apropiați de el”.

Despre câinii de la stână, Salvamont precizează că „în majoritatea cazurilor aceștia atacă pentru a impresiona și a primi ceva de mâncare. Nu fugiți de ei, încercați să vă protejați picioarele cu rucsacul sau bicicleta și oferiți-le ceva de mâncare”.

„Încercați să îi ocoliți și, sub nicio formă, nu încercați să îi urmăriți sau prindeți”, transmite Salvamont în privința șerpilor.

