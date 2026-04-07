Bani de Paște pentru angajații de la Mangalia! Când intră restanțele pe card

Irineu Darău a spus că situația la Șantierul Naval Mangalia a mers ani de zile „înspre rău, a mers înspre insolvență, s-a ajuns într-o situație de alegere”.

Potrivit lui Darău, compania Damen avea 97% din masa credală din suma datorată.

„Așadar, compania Damen a hotărât, dacă merge pe un plan de reorganizare, în care, din cât înțeleg, se propuseseră posibile investiții, căutare de investitori și așa mai departe, sau se duce pe calea de faliment. Prin votul de ieri (luni - n.r.) în adunarea creditorilor, ei au ales falimentul. Din acest moment se ajunge în instanță, se pornește o procedură de lichidare, există niște prețuri la care se scot activele, respectiv echipamentele din port, pentru că teritoriul, terenul e al statului și acela e momentul în care, dacă vreți, oferta se poate întâlni cu cererea”, explică ministrul Economiei, la Digi 24.

Până atunci, angajații de la șantier au salariile restante din decembrie 2025.

Astfel, în Guvern, mai multe ministere împreună, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, conducerea Guvernului, au creat cadru legal care permite plata salariilor angajaților pe timp de șapte luni, respectiv și datoriile din trecut.

„Perioada acoperită va fi din decembrie 2025 până în vară 2026, cât mai devreme facem demersuri și cu Ministerul Muncii. În principiu - n-aș putea promite că întreaga sumă - dar trebuie să fie primiți banii în contul salariilor restante înainte de Paști și acesta a fost obiectivul Guvernului. Și ceea ce urmează, cum am spus, când oferta ar trebui să se întâlnească cu cererea... sunt acele momente impuse de lege în care sperăm și facem demersurile necesare pentru a atrage investitori care să intre în viitorul șantier”, a explicat Irineu Darău.

