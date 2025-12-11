Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite şi visează la destinaţii exotice

Pentru a rămâne în buget, românii se bazează pe o metodă simplă: lista de cadouri.



Cercetarea Provident, realizată de iVox, arată că cei mai mulţi români îşi acoperă cheltuielile din salariu sau din veniturile curente (56%). Peste o treime (35,7%) afirmă că vor "sparge puşculiţa" în care au adunat economiile din timpul anului şi doar o mică parte dintre români apelează la credite sau carduri de credit - un semn că oamenii sunt mai prudenţi, mai ales într-un an în care jumătate dintre respondenţi simt că vor cheltui mai mult decât în 2024, în principal din cauza creşterii preţurilor.



"Vedem o maturizare în modul în care românii îşi gestionează cheltuielile, mai ales în perioada Sărbătorilor. Chibzuinţa devine o obişnuinţă sănătoasă, nu doar o reacţie la scumpiri. Faptul că tot mai mulţi aleg soluţii simple - liste de cumpărături, economii făcute din timp, evitarea cumpărăturilor impulsive - arată dorinţa de a păstra echilibrul între ce îşi doresc şi ce îşi permit", a declarat Florin Bâlcan, director general Provident, citat în comunicat.



Pe de altă parte, realizatorii sondajului precizează că sărbătorile vin cu bucurie, dar şi cu stres în condiţiile în care, pentru 37% dintre respondenţi, cumpărarea cadourilor reprezintă partea cea mai obositoare. Chiar şi aşa, cei mai mulţi români preferă să cumpere cadourile din magazine fizice (46%, versus 43% care cumpără online). În plus, gătitul pentru mesele festive îi stresează pe aproape 30% dintre ei şi aproape un sfert dintre cei chestionaţi resimt teama de excese alimentare.



Totuşi, momentele preferate rămân cele simbolice: 35% iubesc clipa când oferă celor dragi cadourile lângă brad, iar peste 30% aleg masa de Crăciun sau de Anul Nou ca fiind momentul cel mai aşteptat. Vizitele la rude şi târgurile de Crăciun completează sentimentul de apropiere şi tradiţie.



Când vine vorba despre dorinţele de Crăciun, românii visează la destinaţii îndepărtate. Aproape 40% ar alege o insulă exotică, 15% ar merge într-o croazieră, peste 12% şi-ar dori să-l întâlnească pe Moş Crăciun la Polul Nord, iar aproape 9% s-ar relaxa într-un spa de lux.



Pentru a-şi proteja bugetele, mulţi români aleg soluţii simple. Cei mai mulţi, 46% îşi fac o listă clară de cadouri, pe care încearcă să o respecte, iar 22% pun bani deoparte din timp. Peste 23% evită complet magazinele pentru a nu ceda tentaţiilor, iar 9% nu se mai gândesc la calcule şi îşi permit să trăiască spiritul Sărbătorilor fără restricţii.



Totuşi, grijile nu dispar: 23% se tem că nu vor avea bani pentru cadouri, 18% îşi fac griji că nu vor găsi cadourile potrivite, iar 11,7% sunt îngrijoraţi că ar putea face datorii. 12% resimt presiunea vizitelor, iar aproape o treime dintre români cred că partenerul de viaţă este de vină pentru depăşirea bugetului de Sărbători.



