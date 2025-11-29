Se aprinde iluminatul festiv de sărbători în Capitală!

Sâmbătă, la ora 18:00, Bucureștiul va intra oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă, cu aprinderea iluminatului festiv care va cuprinde întreaga Capitală. Peste 7 milioane de becuri tip LED vor străluci pe principalele artere și în zonele centrale, creând un decor spectaculos pentru bucureșteni și vizitatori.

Tema din acest an, „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăiește magia Crăciunului prin muzică”, propune o perspectivă unitară în care muzica devine liantul afectiv al sărbătorilor, un element care unește generații, culturi și comunități. Conceptul este construit în jurul celor trei târguri principale organizate de Primăria Municipiului București: Piața Constituției, cu spectacole și concerte ale artiștilor îndrăgiți, Opera Națională, dedicată familiilor și iubitorilor de muzică clasică, jazz și folk, iar Piața Universității, un spațiu urban dinamic pentru publicul tânăr, cu reinterpretări moderne ale colindelor tradiționale.

Pentru a contura atmosfera festivă, Compania Municipală Iluminat Public București a folosit toate echipamentele proprii și a montat aproximativ 5.500 de echipamente noi, iar în jurul târgurilor de Crăciun vor fi amplasate peste 70 de figurine 3D agabaritice, cu înălțimi între 3,5 și 10 metri. Iluminatul reflectă tema muzicală, cu note muzicale, instrumente și personaje emblematice, creând o identitate vizuală modernă și festivă.

Luminițele vor decora principalele bulevarde și piețe ale orașului, inclusiv Bd. Aviatorilor, Bd. Kiseleff, Bd. Regele Mihai I, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Lascăr Catargiu, Piața Romană, Bd. Magheru, Bd. Ion I.C. Brătianu, Bd. Unirii, Piața Constituției, Piața Operei și Piața Universității.

Fiecare zonă va avea decorațiuni tematice: Bd. Libertății va fi împodobit cu cheia sol, Bd. Unirii va aduce atmosfera tradițională a Crăciunului cu oameni de zăpadă, brazi, Moș Crăciun și spiriduși, iar Piața Operei și Piața Universității vor fi animate de instrumente muzicale luminoase, copaci de lumină și photo frame-uri tematice, perfecte pentru fotografii de sărbătoare.

