Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor?

Calculul specialiștilor CC Tax Advisory pornește de la cele trei componente principale care definesc atmosfera de sărbători: masa de Crăciun, bradul și decorarea lui, plus un set de cadouri modeste pentru familie.

Valoarea medie a coșului de cumpărături pentru masa de Crăciun se situează în jurul a 1.500 de lei, pentru o masă adaptată bugetelor actuale. Chiar și dacă o gospodărie reduce meniul (mai puține feluri, mai multă orientare spre oferte), un buget realist pentru mâncare și băuturi la masa de Crăciun în 2025 se plasează, în foarte multe cazuri, între 1.300 și 1.500 de lei, cu aproximativ 300–500 de lei mai mult decât în 2024, doar din efectul cumulativ al inflației alimentare și al majorărilor de TVA pentru o parte dintre produse, arată analiză realizată de CC Tax Advisory.

CC Tax Advisory este o firmă de contabilitate și consultanță fiscală specializată în structurarea și optimizarea conformă a afacerilor, asistență în inspecții fiscale, politici de prețuri de transfer și planificare fiscală pentru antreprenori, IMM-uri și grupuri de companii.

La capitolul brad de Crăciun, datele agregate din ofertele marilor retaileri și Do It Yourself arată că, în 2025: un brad natural standard, de 1,6–2 metri se situează frecvent între 70 și 150 de lei, în funcție de magazin și calitate.

„Adăugând un set de instalații, globuri și câteva decorațiuni de bază, pe baza bugetelor indicate în studiile anilor anteriori pentru decorațiuni, un scenariu realist pentru 2025 este: brad + decor minim: aproximativ 400–450 de lei pentru o gospodărie care nu pornește de la zero (reciclează parte din decorațiuni) și caută oferte”, potrivit analizei citate/

Potrivit studiilor de consum realizate în anii anteriori, românii alocă, în medie, aproape 500 de lei pentru cadouri de Crăciun, chiar și în context de presiune pe bugete.

Raportat la 2025, în condițiile în care veniturile nu au crescut în linie cu inflația, iar TVA-ul majorat la unele produse a fost deja reflectat în raft, familie care își propune „cadouri modeste” (în zona 150–200lei/persoană pentru fiecare dintre cei 3–4 membri ai familiei) ajunge foarte ușor la: 600–1.000 de lei doar pentru cadouri, chiar înainte de a lua în calcul darurile pentru bunici, nași sau prieteni, arată specialiștii CC Tax Advisory.

Nota de plată totală pentru un Crăciun „normal” ajunge astfel la un total estimativ de 2.300–2.950 lei pentru o gospodărie care își dorește un Crăciun „tradițional, dar fără extravaganțe”, în 2025.

„Dacă ne uităm strict la cifre, Crăciunul 2025 nu este doar o sărbătoare de familie, este și un test de reziliență financiară pentru gospodăriile cu venituri medii. Doar masa de Crăciun, a ajuns în jur de 1.400 de lei, o creștere considerabilă față trecut. La asta se adaugă bradul, decorațiunile și un minim de cadouri – ceea ce împinge nota de plată totală spre o valoare medie de 2.500 de lei pentru o familie care nu face excese. Problema nu este doar inflația în sine, ci faptul că multe familii ajung să acopere această diferență din economii sau din credit de consum, ceea ce transformă o sărbătoare de o zi într-o povară pe mai multe luni”, a declarat Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

Defalcat, costurile estimate sunt:

Masa de Crăciun: 1.300–1.500 lei

Brad + decorațiuni de bază: 400–450 lei

Cadouri modeste pentru familie: 600–1.000 lei.

Prin comparație, raportându-ne la nivelurile de preț din 2024, CC Tax Advisory estimează o creștere totală a „costului Crăciunului” de ordinul 10–15% la o gospodărie tipică, chiar și în scenariul în care se fac economii la meniu și la cadouri.

(sursa: Mediafax)