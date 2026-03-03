Fly Dubai operează un zbor special spre România în această noapte

Potrivit informațiilor transmise de companie, zborul este în prezent complet ocupat.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că cetățenii care au primit bilete electronice pentru această cursă sunt încurajați să se deplaseze la aeroport, doar dacă condițiile de securitate permit acest lucru și după ce verifică statusul zborului, existând riscul unor anulări de ultim moment.

Deși spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite rămâne închis, autoritățile au început să deschidă selectiv coridoare de decolare și aterizare, în funcție de evoluția condițiilor de securitate. Fly Dubai a anunțat reluarea parțială a anumitor rute, începând cu data de 3 martie 2026.

MAE recomandă cetățenilor români să acceseze aplicația și site-ul oficial al Fly Dubai pentru a verifica statusul zborurilor, opțiunile de reprogramare sau locurile disponibile pe cursele operate. Totodată, ministerul subliniază importanța păstrării legăturii cu reprezentanții companiei aeriene pentru a primi informații actualizate și pentru a evita deplasările inutile la aeroport.

Autoritățile române reamintesc că respectarea instrucțiunilor speciale și a regulilor de securitate este esențială în perioada în care spațiul aerian al EAU rămâne restricționat și cursele sunt operate selectiv.

(sursa: Mediafax)