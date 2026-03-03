Ministrul Culturii trimite corpul de control la Muzeul „George Enescu”

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   21:30
Sursa foto: Facebook/Sesizările vizează modul în care sunt păstrate manuscrisele lui George Enescu și alte bunuri de patrimoniu

Ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat constituirea unei comisii de control la Muzeul Naţional „George Enescu” din București.

Decizia a fost luată în urma sesizărilor apărute în spațiul public.

Sesizările vizează modul în care sunt păstrate manuscrisele lui George Enescu și alte bunuri de patrimoniu. Acestea sunt clasate în categoria Tezaur. Problemele ar fi apărut pe perioada lucrărilor de renovare.

Comisia va verifica aspectele semnalate. Va analiza condițiile de conservare pe durata renovării. De asemenea, va evalua modul de gestionare a bunurilor culturale.

Ministrul a precizat că verificările pot fi extinse. Controlul va cuprinde toate elementele considerate relevante. Scopul este protejarea patrimoniului.

În mesajul său, ministrul Culturii a mulțumit jurnaliștilor. El a apreciat demersurile care semnalează posibile nereguli. Acestea contribuie la protejarea patrimoniului cultural.

Totodată, ministrul și-a exprimat încrederea într-o colaborare deschisă. Aceasta ar trebui să existe pe toată durata controlului. Instituția vizată este chemată să dea dovadă de responsabilitate.

(sursa: Mediafax)

 

