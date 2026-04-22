Scandal cu injurii la bordul aeronavei care face cursa Madrid - Craiova 

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 00:50.

Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Craiova au intervenit împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Punctului de Frontieră Aeroport Craiova pentru debarcarea unei persoane aflate în stare de ebrietate de la bordul aeronavei care deservea cursa Madrid-Craiova.

A fost identificat un bărbat, de 49 de ani, din Craiova, care a fost debarcat și dus în zona publică a Aeroportului Internațional Craiova.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că scandalagiul a adresat injurii echipajului de la bordul aeronavei, spre indignarea celorlalți pasageri. Acesta a fost sancționat conform Codului Aerian de către polițiștii de frontieră ai Punctului de Frontieră Aeroport Craiova.

