Scandal violent în timpul slujbei, la Târgu Jiu: doi preoți s-au luat la bătaie în fața credincioșilor

Conflict izbucnit chiar în timpul slujbei

Un incident deosebit de grav a avut loc duminică dimineață, 26 aprilie, într-un lăcaș de cult din municipiul Târgu Jiu. În timpul unei slujbe religioase, tensiunile dintre doi preoți au escaladat rapid, transformând ceremonia într-o scenă de violență, potrivit Gorjonline.

Martorii, șocați de cele întâmplate, au apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita intervenția poliției, temându-se că situația ar putea scăpa de sub control.

Protagoniștii scandalului, figuri controversate

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, conflictul ar fi avut loc între Ionuț Cosmin Barză, care se prezintă drept „arhimandritul Ioanichie”, și Gabriel Vlad, cunoscut în zonă sub numele de „Teodosie”.

Cei doi sunt personaje cunoscute în comunitate, fiind implicați anterior în mai multe controverse care au atras atenția opiniei publice.

Istoric tensionat și controverse religioase

Ionuț Cosmin Barză a intrat în atenția publică în urmă cu câțiva ani, după un conflict deschis cu reprezentanții Mitropoliei Olteniei. În urma acestuia, a fost demis și i s-a interzis să mai oficieze slujbe în cadrul Bisericii „Sfânta Varvara” din Târgu Jiu.

În ciuda deciziei oficiale, acesta și-a continuat activitatea religioasă pe cont propriu, mai întâi în curtea locuinței sale, iar ulterior într-o biserică „privată”, fapt care a stârnit numeroase reacții și controverse în rândul comunității locale.

De cealaltă parte, Gabriel Vlad este considerat un apropiat și susținător al lui Barză, numele său fiind menționat anterior în presă în legătură cu un incident de furt dintr-un magazin din Craiova.

De la neînțelegeri la violență

Sursele indică faptul că scandalul ar fi fost provocat de neînțelegeri mai vechi între cei doi, legate de organizarea activităților religioase și modul de funcționare al bisericii private.

Disputa a degenerat rapid într-un conflict fizic, chiar în fața credincioșilor veniți la slujbă, transformând un moment spiritual într-unul tensionat și periculos.