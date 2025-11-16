Schimbările climatice au forțat deja milioane de persoane sa-și părăsească locuințele

''În ultimul deceniu, dezastrele legate de climă au provocat circa 250 de milioane de strămutări interne - echivalentul a peste 67.000 de strămutări pe zi'', a precizat agenția într-un raport dat lunii publicității.



Organizația vorbește despre un cerc vicios al conflictelor și crizelor climatice. Trei sferturi dintre persoanele strămutate din cauza conflictelor trăiesc în țări deosebit de vulnerabile la consecințele schimbărilor climatice.



UNHCR menționează, printre alte exemple, inundațiile din Sudanul de Sud și Brazilia, canicula record din Kenya și Pakistan, precum și penuria de apă din Ciad și Etiopia.



''Schimbările climatice agravează și multiplică provocările cu care se confruntă persoanele care au fost deja strămutate, precum și gazdele acestora, în special în medii fragile și afectate de conflicte'', se mai spune în raport.



Doar un sfert dintre fondurile puse la dispoziție pentru procesul de adaptare la consecințele schimbărilor climatice au ajuns în țările amenințate de conflicte, după ce chiar multe dintre acestea găzduiesc chiar ele refugiați, potrivit UNHCR.



Summitul climatic anual al ONU, denumit COP30, este deseori un cadru unde națiunile mai sărace pot solicita ajutoare financiare care să le permită să se adapteze la condițiile din ce în ce mai ostile climatice.



''Dacă vrem stabilitate, trebuie să investim acolo unde oamenii sunt cei mai expuși riscului'', a spus Filippo Grandi, directorul UNHCR. ''Pentru a preveni strămutări suplimentare, finanțarea climatică trebuie să ajungă în comunitățile care trăiesc deja la limită''.



Filippo Grandi le-a cerut participanților la conferința climatică să vină cu rezultate: ''COP trebuie să livreze acțiune reală, nu promisiuni goale''.



Circa 50.000 de participanți din peste 190 de țări se reunesc în orașul brazilian Belém, din pădurea amazoniană, pentru două săptămâni de discuții începând de luni. Participanții vor discuta modalități pentru a combate criza climatică și efectele devastatoare ale acesteia.

AGERPRES