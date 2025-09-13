Incident șocant la București: Wole Soyinka, laureat Nobel, răpit și jefuit de un taximetrist după aterizarea pe Aeroportul Otopeni

Celebrul scriitor nigerian Wole Soyinka, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a trăit o experiență de coșmar la sosirea în România. În noaptea de 27 iunie 2025, imediat după ce avionul său a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă, Soyinka, în vârstă de 90 de ani, a fost victima unui taximetrist abuziv care l-a dus într-un loc izolat, l-a constrâns să introducă codul PIN pe un POS mobil și l-a abandonat.

Scriitorul se afla în România la invitația Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unde urma să fie onorat cu o stea pe Aleea Celebrităților. Pentru că echipa care trebuia să-l întâmpine nu l-a mai găsit, Soyinka a apelat la un taxi oficial de pe aeroport. În loc să fie dus la hotelul Novotel, șoferul l-a transportat într-o zonă izolată.

„Am fost, în esență, răpit, jefuit și abandonat într-un loc necunoscut. Totul a fost ca o scenă desprinsă dintr-un film, ceva ireal”, a declarat Soyinka pentru publicația The Nigeria Lawye.

Potrivit relatării sale, șoferul i-ar fi cerut să plătească aproape 400 de euro pentru o cursă care în mod normal ar fi costat circa 100 de lei. Mai mult, l-a forțat să introducă codul PIN pe un POS mobil. „Am încercat să trag de timp, să introduc coduri greșite, dar nu era nimeni în jur. Totul era pustiu”, a povestit laureatul Nobel.

Întreaga scenă a durat aproximativ 30 de minute. În cele din urmă, scriitorul a fost abandonat, dar a reușit să ajungă în siguranță la hotel și să continue a doua zi drumul spre Sibiu.

Poliția a reținut șoferul

Incidentul a fost raportat imediat, iar polițiștii de la Serviciul Poliție Transporturi Aeroport Henri Coandă s-au autosesizat după vizionarea imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Șoferul, un bărbat de 43 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de înșelăciune, iar ancheta este în desfășurare. Potrivit anchetatorilor, înainte de a pleca din aeroport, taxiul respectiv nu pornea și a fost nevoie să fie împins de alți șoferi.

„Nu e vorba doar de un om, ci de un sistem”

Pentru Soyinka, problema depășește simpla pierdere financiară:

„Nu e vorba doar de bani, deși nu îmi place să fiu furat. Este vorba despre respectul față de individ și comunitate. E un semnal de alarmă că astfel de incidente pot face parte dintr-o rețea care operează sub masca unor curse oficiale de taxi”, a declarat scriitorul.

Cine este Wole Soyinka

Născut în 1934, Wole Soyinka este unul dintre cei mai apreciați scriitori africani, dramaturg, poet și activist pentru drepturile omului. În 1986, a devenit primul african de culoare laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, fiind recompensat pentru „opere vii, sfâșietoare, cu o dicțiune poetică și evocatoare”.

La vârsta de 90 de ani, experiența sa dramatică de la București a stârnit reacții puternice în mediul cultural internațional și a readus în atenție problema siguranței pasagerilor și practicile abuzive ale unor taximetriști de pe Aeroportul Otopeni.