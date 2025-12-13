Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni

Aceste ajustări au fost aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și sunt în medie de 15%.

Potrivit autorității, din cei 47 de operatori regionali de servicii de alimentare cu apă și canalizare-epurare din țară, 13 au anunțat majorări de tarife de la începutul anului următor, majorările variind de la 11,08% la Craiova, 12-13% la Arad, Focșani, Constanța, Târgoviște sau Bacău, 14-15% la Târgu Jiu, Pitești, Brașov, 16% la Oradea, 16,9% la Suceava și 19,65% la Turda.

În ceea ce privește doar prețul serviciilor de alimentare cu apă, cel mai mare preț din țară per metrul cub (fără TVA) îl va avea, de la 1 ianuarie 2026, operatorul de apă din Bacău, 11,25 lei, urmat de societatea de apă din Turda – 10,79 lei, compania ApaVital Iași – 10,64 lei, societatea din Craiova – 10,45 lei și de cea din Brăila 10,39 lei. Tarife de peste 10 lei per metrul cub (fără TVA) vor mai fi practicate de la 1 ianuarie 2026 de societățile din Vaslui – 10,33 lei și Buzău – 10,06 lei.

În ceea ce privește tarifele serviciilor de canalizare-epurare la nivel național, cel mai mare preț din țară per metrul cub (fără TVA) îl va avea, de la 1 ianuarie 2026, operatorul de apă din Târgoviște – 11,07 lei, urmat de ApaVital Iași – 10,53 lei, ApaServ Piatra Neamț – 9,78 lei, apoi societățile de apă din Arad – 9,42 lei, Giurgiu – 9,30 lei, Turda – 9,24 lei, și Târgu Jiu – 9,01 lei.

În topul prețurilor practicate la nivel național de la 1 ianuarie 2026, prețuri cu TVA per metrul cub, alimentare cu apă plus canalizare-epurare, compania ApaVital Iași va avea cel mai mare tarif, 23,50 lei, urmată de operatori din Dâmbovița – 22,47 lei, Turda – 22,23 lei, Bacău – 21,81 lei, Craiova – 20,69 lei, Piatra Neamț – 20,66 lei, Ploiești – 20,55 lei, Suceava – 20,42 lei, Mediaș – 20,10 lei și Vaslui – 20,07 lei.

La polul opus, cele mai mici prețuri cu TVA per metrul cub, alimentare cu apă plus canalizare-epurare, de la 1 ianuarie, vor fi la societățile: AQUATORONTAL SRL (societate din comuna Dudeștii Noi, județul Timiș) – 12,61 lei, urmată de operatori din Miercurea-Ciuc – 12,69 lei, Orăștie – 12,72 lei, Sibiu – 13,43 lei, Râmnicu Vâlcea – 13,49 lei și Tulcea – 13,53 lei.