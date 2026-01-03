George Clooney, în război cu Donald Trump

Vedeta de la Hollywood a răspuns însușindu-și sloganul lui Trump, cu referire la viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului.

Războiul declarațiilor continuă între George Clooney și Donald Trump. Actorul este de mult timp un susținător fervent al Partidului Democrat. Iar pentru președintele republican, actorul american „a devenit mai cunoscut pentru politică decât pentru puținele sale filme absolut mediocre”, potrivit Le Figaro.

Așadar, miercuri, președintele american a oferit propriile felicitări pentru naturalizarea lui George și a lui Amal Clooney în Franța.

„Veste bună! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi previzori politici din toate timpurile, au devenit oficial cetățeni francezi”, a postat miercuri președintele american Donald Trump pe rețeaua sa de socializare Truth, susținând că actorul „nu a fost deloc o vedetă de cinema, ci pur și simplu un tip obișnuit care se plângea constant de bunul simț în politică”.

„Din păcate, Franța se confruntă în prezent cu o problemă gravă a criminalității din cauza gestionării absolut dezastruoase a imigrației, precum cea pe care am avut-o sub conducerea lui Sleepy Joe”, a adăugat el în treacăt, folosind porecla preferată pentru a se referi la predecesorul său democrat de la Casa Albă, Joe Biden.

George Clooney i-a răspuns președintelui american repetând ironic sloganul său emblematic, „Make America Great Again” (Să facem America din nou măreață). Într-o declarație publicată de revista americană Variety pe 1 ianuarie, actorul din „Call My Agent!” a declarat că „este total de acord cu actualul președinte”, adăugând: „Trebuie să facem America din nou măreață. Vom începe în noiembrie”.

Această insinuare a fost o referire la alegerile de la jumătatea mandatului, programate pentru noiembrie 2026, când sunt programate alegeri pentru Camera Reprezentanților și o parte a Senatului.

Actorul american George Clooney, soția sa, Amal Alamuddin Clooney, și cei doi copii ai lor au obținut cetățenia franceză pe 26 decembrie.

(sursa: Mediafax)