Scumpiri în service-urile auto din România

Potrivit organizației, tensiunile dintre service-uri și asigurători se vor accentua, iar costurile vor continua să fie transferate către aceiași actori: șoferii și unitățile de reparații.

Șoferii, primii care plătesc

Creșterea tarifelor RCA și CASCO, presiunile constante asupra devizelor de daună și lipsa unei corelări între costurile reale ale reparațiilor și sumele acceptate de asigurători vor face din 2026 un an dificil, marcat de blocaje și conflicte.

„Intrăm într-o etapă în care șoferul plătește mai mult, service-ul muncește mai mult, iar asigurătorul încearcă să plătească tot mai puțin. Reparația corectă nu mai este o opțiune, ci o obligație. Orice tentativă de a o negocia la limită înseamnă un risc direct pentru siguranța rutieră”, avertizează Marian Lazar, potrivit DCnews.ro.

Devize contestate, tarife blocate

În zona dosarelor de daună, service-urile reclamă aceleași practici recurente: contestarea operațiunilor tehnice, amânarea aprobărilor și interpretări restrictive ale procedurilor. Paradoxul este evident: complexitatea și costurile reparațiilor cresc, însă tarifele de manoperă rămân ancorate în logici depășite, fără legătură cu inflația, investițiile obligatorii și evoluția tehnologică.

Fără inspectori pe teren

POSA anticipează că, în 2026, digitalizarea proceselor de daună va deveni aproape totală. Deși, în teorie, acest lucru ar trebui să eficientizeze sistemul, în practică există riscul transformării digitalizării într-un instrument de control unilateral: auditări automate fără analiză tehnică reală, reduceri arbitrare ale timpilor de reparație și presiuni pentru acceptarea unor soluții mai ieftine, dar neconforme cu procedurile producătorilor.

Reparații mai scumpe, dar „nenegociabile”

Tehnologia modernă schimbă radical natura reparațiilor auto. Vehiculele electrice, sistemele de înaltă tensiune, calibrările ADAS obligatorii, echipamentele de diagnoză costisitoare și deficitul de personal calificat fac ca intervențiile să fie tot mai complexe și mai scumpe. Menținerea artificială a tarifelor sub nivelul real al costurilor nu mai este sustenabilă și pune în pericol calitatea lucrărilor și siguranța rutieră.

Presiunea se mută pe întreg lanțul auto

Reprezentanții POSA avertizează că problema nu se va opri la service-urile independente. Reprezentanțele, dealerii și importatorii auto vor resimți, la rândul lor, efectele: dosare întârziate, devize contestate „pe bandă”, timpi de staționare mai mari și riscuri crescute pentru reputația rețelelor.

Nota de plată, suportată de consumatori

Dezechilibrele structurale vor genera mai multe litigii, vor fragiliza piața muncii și vor descuraja profesioniștii care încearcă să lucreze corect și legal. În final, avertizează POSA, costul nu va fi suportat de cei care controlează mecanismele, ci de șoferi – prin polițe tot mai scumpe –, de service-uri și, pe termen lung, de economia românească, care pierde stabilitate și încredere.