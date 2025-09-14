Șefa diplomației europene: Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este „inacceptabilă”

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   17:59
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat duminică intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al României în timpul unui atac asupra Ucrainei, numind această acțiune „inacceptabilă” și exprimând solidaritatea UE cu România.

„Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este o altă încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE”, a scris ea pe rețeaua de socializare X.

„Această escaladare nechibzuită amenință securitatea regională. Ne exprimăm solidaritatea cu România”, a adăugat ea.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.

(sursa: Mediafax)

