Șefa diplomației europene: Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este „inacceptabilă”

Înaltul șef al politicii externe a UE, Kaja Kallas, a criticat duminică intrarea dronelor rusești în spațiul aerian românesc în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine cu o zi înainte, numind-o „inacceptabilă”, potrivit lemonde.fr.

„Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este o altă încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE”, a scris ea pe rețeaua de socializare X.

„Această escaladare nechibzuită amenință securitatea regională. Ne exprimăm solidaritatea cu România”, a adăugat ea.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.

